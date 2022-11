OnePlus 11 Pro potrebbe essere il miglior flagship di sempre dell’azienda

OnePlus 11 Pro potrebbe essere il miglior smartphone di punta mai lanciato dal produttore cinese, un dispositivo che rifletterà la sua connotazione premium anche – e soprattutto – nel design, oltre che nelle specifiche tecniche. Stando a quanto trapelato in rete di recente, infatti, lo smartphone potrebbe essere dotato di un nuovo corpo in ceramica.

OnePlus 11 Pro potrebbe essere premium già nel design

Le voci provengono dall'ormai super affidabile blogger cinese Digital Chat Station: OnePlus 11 Pro sarà il miglior flagship mai lanciato dall'azienda, e le caratteristiche premium si vedranno anche nel design. Stando a quanto riferito dalla fonte, infatti, questo potrebbe essere il primo smartphone dell'azienda ad offrire un corpo in ceramica supportato da una struttura in metallo.

Oltre ciò, OnePlus 11 Pro potrebbe essere dotato di memoria UFS 4.0, standard di ultima generazione che garantisce velocità due volte superiori a quello precedente (fino a 4200 MB/s in lettura ed a 2800 MB/s in scrittura). Mentre il corpo in ceramica è una caratteristica che potremmo vedere solo sulla variante Pro, la tecnologia UFS 4.0 potrebbe con molte probabilità essere presente su entrambi i modelli della serie.

Secondo alcune recenti indiscrezioni, OnePlus 11 Pro sarà dotato di un display AMOLED da 6.7″ con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre è stata l'azienda stessa ad aver confermato che la prossima serie di smartphone vanterà il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Il tutto potrebbe essere accompagnato con un massimo di 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna, mentre il comparto fotografico potrebbe presentare tre sensori esterni con fotocamera principale da 50 MP, una grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 32 MP.

Per scoprire se tutto questo sarà vero o meno dovremo attendere ancora un po': il lancio di OnePlus 11 è previsto per l'inizio del prossimo anno in Cina, per poi raggiungere i mercati internazionali nel primo trimestre.

