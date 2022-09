OnePlus 11 Pro migliore di OPPO Find X6 Pro: la sfida si giocherà in casa

Gli ultimi flagship OnePlus possono essere definiti smartphone sicuramente interessanti, ma a cui sembrava mancare sempre qualcosina. Pare però che OnePlus 11 Pro possa invertire la rotta, visto che il brand sembra voler puntare su un dispositivo molto performante e con feature importanti, tanto da scomodare i “cugini” di OPPO.

Aggiornamento 08/09: un altro insider accosta il prossimo top di gamma di OnePlus con il futuro flagship OPPO. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo.

OnePlus 11 Pro superiore OPPO Find X6 Pro? La curiosa “suggestione” di vari leaker

A parlare delle possibili potenzialità del prossimo flagship OnePlus è stata la leaker Arsenal Jun su Weibo, che ci spiega in particolare OnePlus 11 Pro, sarà un dispositivo senza compromessi, ben più di quanto lo sia stato 10 Pro, che comunque è un ottimo terminale.

Questo, continua, implicherebbe addirittura che potrebbe essere meglio del prossimo OPPO Find X6 Pro, che teoricamente dovrebbe essergli superiore viste le politiche aziendali.

Insomma, nonostante il ridimensionamento e la rimodulazione del brand, OnePlus sarà ancora in grado di produrre smartphone capaci di garantire qualità e prestazioni molto importanti, sebbene non abbia in realtà mai smesso.

Nuovi dettagli su OnePlus 11 Pro: perché sarà superiore a OPPO Find X6 Pro | Aggiornamento 08/09

Continuano le voci intorno ai prossimi top di gamma di OnePlus e OPPO, ormai due brand strettamente collegati dopo il matrimonio avvenuto un po' di tempo fa. Stavolta si aggiunge al coro anche il leaker cinese Assen, il quale specifica quali saranno le migliorie di OnePlus 11 Pro rispetto a OPPO Find X6 Pro.

Secondo l'insider il flagship OnePlus punterà su prestazioni, ricarica, raffreddamento ed altre caratteristiche “tecniche”. Passando invece a Find X6 Pro, sembra che non ci saranno grandi novità, fatta eccezione per le migliorie lato fotografico.

Cosa possiamo aspettarci dal prossimo OnePlus 11 Pro?

Sicuramente entrambi gli smartphone adotteranno lo Snapdragon 8 Gen 2, ma immaginiamo che troveremo riproposto un quantitativo di RAM importante come visto per OnePlus 10T/Ace Pro. Per la ricarica OnePlus potrebbe fare il bis con la tecnologia da 150W vista su 10T, mentre OPPO potrebbe riproporre una soluzione da 80W.

Per la fotocamera, di recente un altro insider cinese ha ribadito che OnePlus 11 Pro non si unirà alla famiglia di smartphone con un sensore da 1″. La novità di Xiaomi 12S Ultra sarà prerogativa della famiglia Find X6.

