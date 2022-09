Anker lancia il nuovo Hub USB da tavolo a 6 porte: ricaricare i dispositivi non è più un problema

Anker ha lanciato GaN Desktop Socket 64W, un hub USB da tavolo 6-in-1 in nitruro di gallio grazie al quale ricaricare i propri dispositivi velocemente. Ecco tutti i dettagli!

Il nuovo hub USB lanciato da Anker presenta un corpo compatto e pulito, disponibile in tre colorazioni così da adattarsi meglio all'ambiente circostante. Il dispositivo dispone di un totale di sei porte USB (due di tipo A, due di tipo C e due di tipo AC) distribuite in modo ordinato sulla parte anteriore e posteriore dell'hub da tavolo. Mentre le porte USB-C offrono una potenza massima in uscita di 67W, quelle USB-A possono fornire una potenza massima di 12 W. In questo modo, sarà possibile ricaricare i propri dispositivi in tempi brevi. Un esempio? 90 minuti saranno sufficienti per caricare completamente un MacBook Pro da 14″.

Oltre ciò, questo nuovo hub USB al nitruro di gallio offre diverse opzioni di sicurezza, compresa una tecnologia basata su algoritmi di intelligenza artificiale per il controllo della temperatura. Protegge dalle sovratensioni e garantisce un flusso di corrente stabile.

Al momento, Anker GaN Desktop Socket 6-in-1 è disponibile per il solo mercato cinese e può essere acquistato su JD.com al prezzo di 359 yuan, ovvero circa 51 al cambio. Non si hanno ancora dettagli sulla disponibilità in altri mercati.

