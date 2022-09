OnePlus 11 Pro: la fotocamera non sarà la priorità, occhio alle prestazioni

Se c'è una cosa che ci ha spiegato OnePlus 10T, di cui abbiamo realizzato una recensione, della nuova filosofia del brand è che le prestazioni sono diventate prioritarie, a dispetto di altre feature. E infatti, da un nuovo leak apprendiamo come il prossimo OnePlus 11 Pro potrebbe essere un mostro di potenza, ma con un occhio meno di riguardo verso la fotocamera.

OnePlus 11 Pro: Snapdragon 8 Gen 2 punto di forza, ma nessun upgrade di fotocamera

A parlare delle potenzialità del prossimo top gamma OnePlus è Digital Chat Station, che parla di uno smartphone che sfrutterà al massimo le potenzialità del prossimo Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550) in termini di prestazioni, elevandosi dunque per chi cerca qualità magari in fase di gaming, ad oggi sempre più importante. Questa visione è “ereditata” dai cugini alla lontana di iQOO, che fa delle performance il credo dei suoi smartphone, rinunciando magari a fotocamere di una certa qualità.

Ed è questo che potremmo vedere su OnePlus 11 Pro, che potrebbe non avere un upgrade fotografico, soprattutto non avrà l'ormai chiacchierato sensore da 1″, che potrebbe essere prerogativa della serie Find X6, più mirata alla qualità dell'immagine. Il leaker, infine, dà anche una possibile indicazione su quando potrebbe arrivare il nuovo flagship. Infatti, pare che possa essere presentato in Cina già verso la fine del 2022, in anticipo rispetto agli anni passati.

E voi cosa ne pensate? Preferite un OnePlus più potente oppure non riuscite a rinunciare alla qualità fotografica sempre più alta? Fatecelo sapere nei commenti!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il