Snapdragon 6 Gen 1 porterà funzionalità fotocamera e prestazioni avanzate sui prossimi mid-range

Qualcomm ha presentato lo Snapdragon 6 Gen 1, il nuovo chipset a 4 nm che alimenterà i prossimi smartphone di fascia media. Il SoC si propone come sostituto dello Snapdrgon 695 e introduce importanti novità che offrirebbero prestazioni della GPU e della CPU migliorate rispettivamente del 35% e del 40%. Stando a quanto riferito dall'azienda, i primi dispositivi che adotteranno la nuova tecnologia verranno commercializzati a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Ecco i dettagli.

Tutte le novità di Snapdragon 6 Gen 1

La più grande novità di quest'anno è l'architettura della CPU. Mentre per la serie precedente è stata utilizzata una configurazione 2+6 con due core ad alte prestazioni (Cortex-A7x) e 6 core ad alta efficienza (Cortex-A5x), Snapdragon 6 Gen 1 adotta una configurazione 4+4, molto simile a quello che Qualcomm fa già per le serie 8 e 7.

In questo modo, la nuova tecnologia dovrebbe offrire prestazioni significativamente migliori rispetto al suo predecessore: si parla, infatti, di un miglioramento del 40%. Il nuovo chipset ha una CPU octa-core con quattro core Cortex-A78, quattro Cortex-A55 e una velocità di clock massima di 2,2 GHz. Qualcomm non ha specificato quale sia il blocco GPU Adreno utilizzato, ma oltre ad un miglioramento delle prestazioni fino al 35%, la nuova tecnologia offre supporto per l'ombreggiatura a velocità variabile. Oltre ciò, Snapdragon 6 Gen 1 offre supporto per un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 con clock a 2750 MHz e memoria UFS 3.1.

Per quanto riguarda la fotocamera, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 utilizza un triplo ISP a 12 bit, che può ospitare fino a tre fotocamere da 13 MP, un sistema a doppia fotocamera da 25 MP + 16 MP o una singola fotocamera da 48 MP. Il nuovo chipset può gestire la registrazione di video 4K HDR fino a 30 fps e offrire funzionalità come il rilevamento del volto, la messa a fuoco automatica e l'esposizione automatica basati sull'intelligenza artificiale.

Il chip supporta poi la ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 4+, il GNSS a doppia frequenza (L1/L5), e offre poi supporto per display con risoluzione fino a FHD+ e refresh rate a 120Hz. Infine, ma non meno importante, Qualcomm ha anche notevolmente potenziato le capacità wireless del SoC, sia per le comunicazioni cellulari che Wi-Fi. Dal punto di vista cellulare, il chip integra un modem di classe Snapdragon X62, che supporta entrambe le bande sub-6 e mmWave. Il modem può raggiungere download fino a 2,9 Gbps su Rete 5G.

