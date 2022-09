Anker Nano 3 è qui: ritorna il caricabatterie ultra-compatto, più potente di prima

È passato un bel po' di tempo dal debutto di Anker Nano II, il mini caricabatterie da 45W che permette ad ogni dispositivo (compresi gli ultimi MacBook) di sfruttare il massimo della velocità di ricarica. Anker ha finalmente lanciato la nuova generazione del suo piccolo e potente alimentatore, Nano 3. Ecco tutti i dettagli.

Caratteristiche di Anker Nano 3, il potente caricabatterie ultra-compatto

Anker Nano 3 è disponibile in cinque colorazioni (Shadow Black, Aurora White, Nature Green, Lavender Purple e Morning Mist Blue), pesa appena 30 grammi e ha dimensioni molto compatte di 28,5 mm x 28,5 mm x 35,5 mm. Il caricabatterie è realizzato in materiale aerospaziale GaN che migliora l'efficienza energetica complessiva e riduce la generazione di calore.

Il mini caricabatterie presenta una porta di ricarica in uscita di tipo USB-C in grado di fornire fino a 30 Watt di potenza. Stando a quanto dichiarato dall'azienda, Anker Nano 3 riuscirebbe a portare la batteria di un iPhone 13 Pro Max da 0 a 50% in 30 minuti di ricarica. Un aspetto molto interessante del caricabatterie è il nuovo sistema di controllo della temperatura Al che misura la temperatura 40 volte al secondo e attiva immediatamente la funzione di controllo intelligente quando viene rilevata un'anomalia.

Al momento, Anker Nano 3 è disponibile nella sola Cina ad un prezzo a partire da 119 yuan, ovvero circa 17€ al cambio. Non è ancora noto se il prodotto arriverà anche in altri mercati.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli sull'alimentatore lanciato lo scorso anno, vi consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato con tutte le informazioni su design e funzionamento di Anker Nano II da 45W.

