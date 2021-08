Recensione Anker Nano II 45W: tanta potenza nel palmo di una mano

Anker in questi anni ci ha abituato più volte a prodotti dalle dimensioni piccole, ma dalle capacità elevate. Come non ricordare i proiettori Nebula e gli stessi alimentatori ultra compatti. Nella recensione di oggi vi parleremo proprio di uno di questi alimentatori: Anker Nano II da 45W, un dispositivo tanto piccolo quanto potente.

Recensione Anker Nano II da 45W

Unboxing

Non c’è molto da dire sulla confezione di vendita, un cartonato semplice e compatto che al proprio interno ospita l’alimentatore Anker Nano II ed il manuale utente.

Costruzione e dimensioni

Perché vi stiamo parlando di un semplice alimentatore? Beh, proprio per le sue dimensioni. Nonostante eroghi 45W, infatti, Anker Nano II si contraddistingue proprio per dimensioni e peso ridotti al minimo. Stiamo parlando di 3.7 x 3.5 x 4.1 cm, per un peso di soli 69 grammi: insomma, un alimentatore tascabile.

Anche la qualità costruttiva è ineccepibile. Il prodotto è costituito interamente da plastica opaca color ardesia molto piacevole al tatto, intervallata da una placchetta argentata (anch’essa in plastica) in prossimità dell’ingresso USB Type-C.

Funzionamento – Anker Nano II da 45W

Il piccolo Anker Nano II da 45W, proprio come indicato sul dorso, sfrutta la tecnologia proprietaria Anker Power IQ 3.0 che permette ad ogni dispositivo di sfruttare il massimo della velocità di ricarica (quando questo non superi i 45W).

In soldoni, potrete caricare qualsiasi tipo di dispositivo, compresi gli ultimi MacBook da 13”, tablet, convertibili e quant’altro. Troviamo – come preannunciato – l’ingresso Type-C e quindi vi basterà acquistare un cavo idoneo, magari con doppia uscita, per poter rendere questo alimentatore un vero e proprio jolly da viaggio. Ricordiamo, per chi fosse passato direttamente al funzionamento, che il cavo non è incluso in confezione.

Conclusioni

Avete un notebook compatto di ultima generazione, uno smartphone ed un tablet e siete spesso in giro? Arriverete a benedire i circa 30€ spesi per l’acquisto di questo mini alimentatore Anker Nano II da 45W. Questo alimentatore, infatti, oltre ad essere estremamente portatile, non vi farà perdere troppo tempo per ricaricare il vostro (oppure i vostri) dispositivo.

