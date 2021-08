C’è un pezzo di Marte in questo Huawei Mate 40 Pro!

Avete presente Caviar, quella “sobrissima” azienda russa che personalizza gli smartphone e ne crea versioni extra-lusso? Ecco, è tornata all'opera e l'ha fatto realizzando la collezione Space Trek dedicata a Huawei Mate 40 Pro. Non è la prima volta che il top di gamma Huawei riceve questo genere di trattamento: ricordiamo l'edizione dedicata al centenario del Partito Comunista Cinese. In questo caso, invece, il nome ci suggerisce un tema meno cino-centrico, per quanto la cultura cinese sia sempre protagonista nel tema scelto per questa nuova collezione di Caviar.

La collezione Space Trek di Caviar porta lo spazio dentro Huawei Mate 40 Pro

La collezione Space Trek comprende tre edizioni differenti di Huawei Mate 40 Pro, tutte con costi piuttosto esorbitanti. Partiamo da quella più “economica”: la versione Moon Princess. La back cover è tutta della protagonista Chang'e, dea cinese della Luna e simbolo dell'esplorazione spaziale. È suo il nome assegnato alle varie sonde che il programma spaziale cinese inviò sul suolo lunare nel corso degli anni. Questa versione di Mate 40 Pro è arricchita da una doppia placcatura in oro 24K ed una sezione in titanio nero che ricrea la superficie lunare. Disponibile in 88 pezzi, ha un costo di “soli” 6.910$.

Passiamo alla versione Wang Liwei, celebre per essere stato il primo astronauta mandato nello spazio dalla Cina nel 2003. Fece parte del programma Shenzhou 5, rendendo così la Cina il terzo paese ad aver inviato persone in orbita (dopo USA e Russia). La sua immagine in rilievo risiede sul retro, con una doppia caratura in oro 24K, titanio nero che ricrea il paesaggio spaziale e il casco spaziale in resina sotto il quale si cela un disegno della nazione. Disponibile in 66 pezzi, il costo sale a 7.140$.

Ma arriviamo al vero pezzo forte della collezione Space Trek, ovvero la versione God of Fire di Huawei Mate 40 Pro. Qua il protagonista è Zhurong, antico dio del fuoco nella mitologia cinese e a cui si è ispirata la missione Tianwen-1. Nell'estate 2020, infatti, fu proprio il rover Zhurong ad atterrare sul suolo di Marte, per la prima volta nella storia della Cina, seconda solo agli USA. Proprio per questo, questa edizione di Mate 40 Pro integra elementi a tema, a partire dalla rappresentazione del dragone cinese in oro 18K con elementi decorativi in placcatura d'oro 24K.

La scocca è in titanio nero e al centro spicca un orologio con meccanismo Tourbillon e movimento a carica manuale. Ma la vera chicca è vicino al quadrante: un frammento di un meteorite caduto da Marte. Ciò lo rende estremamente esclusivo: ce ne sono soltanto 8 pezzi ed ha un costo molto importante, pari a 28.080$.

