Xiaomi SU7: se le vendite sono così alte è anche grazie ad Apple

Project Titan: è questo il nome che prendeva l’auto Apple che, dopo ben 10 anni, alla fine non ha mai visto la luce del giorno. In quel di Cupertino si è deciso di cancellare un progetto che ha impiegato oltre 2.000 dipendenti e speso oltre 10 miliardi di dollari. Ma come si suol dire in questi casi: morte tua, vita mia. Sui suoi profili social, il co-fondatore Lei Jun ha parlato di come questa decisione abbia impattato sull’andamento delle vendite della sua prima auto elettrica Xiaomi SU7.

Xiaomi SU7: c’è forte apprezzamento da parte dei possessori di iPhone e iPad

L’ingresso di Xiaomi nel mercato automobilistico è avvenuto in maniera considerevole: per la prima volta nella storia, un produttore di smartphone e più in generale d’elettronica di consumo ha deciso di realizzare un’automobile; lo aveva già parzialmente fatto la rivale Huawei, limitandosi a realizzare tecnologie al servizio di produttori già presenti nell’industria. Adesso che Apple ha deciso di tirare i remi in barca, l’idea che un’altra grossa firma crei la sua auto si fa remota, anche se parliamo di un settore che fa gola a molte aziende, anche in modo opposto, come dimostrano i primi smartphone di brand automobilistici come Polestar, NIO e Hongqi.

Le auto elettriche odierne sono sempre più tecnologiche, pertanto non sorprende che una realtà hi-tech come Xiaomi abbia creato un veicolo dall’alto appeal verso tutti coloro che sono alla ricerca di un mezzo di ultima generazione. Questo ha fatto sì che le stime di vendita della Xiaomi SU7 siano stato molto più alte del previsto, anche per merito (se così vogliamo dire) del dietrofront di Apple.

Lo afferma Lei Jun, che in un recente post ha affermato che il 51,9% di chi ha acquistato Xiaomi SU7 sono utenti Apple. Non c’è da stupirsi, visto che parliamo di un marchio che è costantemente nel podio delle vendite di smartphone in Cina. Ma potrebbe esserci un fondo di verità nel dire che alcuni utenti Apple possano aver optato per l’acquisto dell’auto Xiaomi anche alla luce del cancellamento di Project Titan.

Conscia dell’appeal verso i clienti della mela, Xiaomi ha realizzato un’auto con tecnologie che la mettono in comunicazione sia con iPhone che con iPad. Nel mentre, si parla già di quella che potrebbe essere la seconda auto elettrica dell’azienda cinese, e questa volta potrebbe avere un formato diverso.

