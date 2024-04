Una Cina mai così competitiva negli smartphone: la top 5 sorprende

Come sta andando il mercato degli smartphone in questo 2024? È una domanda che preme molto ad aziende e analisti, dopo la flessione negativa che è perdurata negli ultimi anni, fra pandemie, guerre e crisi economiche varie. Specialmente nel contesto telefonico, le vendite in Cina ci aiutano ad avere un certo termometro della situazione, un mercato che si conferma nuovamente molto diverso dal nostro ma che ci dà una fotografia della situazione della nazione da cui proviene la gran parte dei telefoni nelle nostre tasche.

Il mercato in Cina sta premiando tanti brand di smartphone, differentemente che in occidente

Confrontando i numeri che sono stati registrati nel corso del Q1 2024 dagli analisti di Counterpoint Research con quelli di inizio 2023, si ottiene una situazione ancora più eterogenea. Nei primi tre mesi le vendite generali sono salite su base annua del +1,5% (+4,6% su base trimestrale), risultando così il secondo trimestre consecutivo che si è chiuso in positivo.

Rispetto a fine 2023, Apple è stata spodestata dalla cima del podio, adesso occupata nuovamente da vivo con il 17,4% del mercato cinese. Una delle crescite più significative è stata registrata da Honor, che siede adesso al secondo posto con l’11,5% subito davanti a una Apple che con un calo significativo del -19,1% scende sul gradino più basso del podio al 15,7%. Motivo di questo calo è anche e soprattutto Huawei, che registra una forte salita del +69,7% passando in quarta posizione al 15,5% grazie al successo commerciale riscosso dalla serie Mate 60.

Chiudono la classifica OPPO e Xiaomi, rispettivamente al 15,3% e 14,6%. Sono numeri che complessivamente denotano un panorama frastagliato: in soli 3 punti percentuali si trovano i primi sei brand, segno che le vendite non sono nelle mani di pochi come spesso avviene in altri mercati, principalmente in occidente dove sono Apple, Samsung e Xiaomi a fare la voce grossa.

Eccezion fatta per Huawei, però, ancora una volta i produttori Android riscuotono questi numeri principalmente per merito della fascia medio/bassa: le vendite principali di vivo sono con S18, Y36 e Y35 Plus, quelle di Honor con X50 e Play 40, ma i numeri stanno dando ragione soprattutto a chi vende più top di gamma degli altri.

