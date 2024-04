vivo X100 Ultra sarà il primo camera phone BlueImage: cosa significa

Nell’elenco di camera phone del 2024 ci sarà anche vivo X100 Ultra, uno dei più attesi in questa prima metà dell’anno: vista la sua importanza, sarà il primo a sfoggiare il marchio BlueImage. Da mesi si vociferava che l’azienda cinese fosse in procinto di seguire le orme di Huawei, che tempo addietro ha creato il marchio XMAGE con cui sigla i suoi principali smartphone.

vivo lancia il marchio fotografico BlueImage, l’esordio è atteso con vivo X100 Ultra

Crediti: vivo

Questo perché Huawei si è trovata in un certo qual senso costretta a rivedere i suoi piani, visto il forte scossone che ricevettero successivamente al famigerato ban statunitense. E fu così che, dopo la conclusione dell’accordo col celebre brand fotografico Leica, accasatosi presso la rivale Xiaomi, lo sostituì con XMAGE. Si vocifera che accada lo stesso con OPPO e OnePlus, con Find X7 Ultra e OnePlus 12 che sarebbero gli ultimi top di gamma con fotocamera Hasselblad, così come con vivo, con la serie X100 che sarebbe l’ultima marchiata Carl Zeiss.

Per rispondere alle indiscrezioni, il vicepresidente di vivo, Jia Jingdong, ha però sottolineato che la partnership andrà avanti ed “entrerà in un nuovo capitolo“, pertanto il marchio BlueImage non significherà l’addio a Carl Zeiss e alle sue lenti sugli smartphone vivo (almeno per ora). Parlando invece di BlueImage, il marchio prende il nome dalla parola “Blue“, che vivo è solita usare per indicare le sue tecnologie in Cina, così come la cugina OPPO usa la parola “Green“.

Uno dei focus sarà il microchip proprietario ISP che gestisce la fotocamera, giunto al suo ultimo capitolo con vivo V3, ma non mancheranno algoritmi software per migliorare la gestione del comparto imaging e risolvere problemi come foto in controluce, con scarsa illuminazione, scatti di gruppo, zoom col teleobiettivo e così via. Il risultato sarà un vivo X100 Ultra che sarà “una fotocamera professionale che fa anche chiamate“.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le