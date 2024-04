OPPO, OnePlus e vivo: il 2024 segnerà la fine di una feature fotografica

Aggiornamento 22/04: ci sono nuovi dettagli sulla vicenda legata a vivo, li trovate a fine articolo.

Se seguite le notizie in ambito tecnologico, allora potreste recentemente aver letto della volontà da parte dei produttori Android di creare il proprio brand fotografico. La prima è stata Huawei, che dopo aver concluso la partnership con Leica ha inaugurato il suo marchio XMAGE con cui sigla le tecnologie fotografiche dei suoi smartphone di fascia più alta, cioè serie P e serie Mate. E a quanto pare la stessa mossa sarebbe seguita anche da aziende quali OPPO, OnePlus e vivo, secondo le parole di un insider del settore.

OPPO, OnePlus e vivo potrebbero dire basta alla collaborazione con Hasselblad e Carl Zeiss

BIG 🚨: It seems Oppo Find X7 Ultra and OnePlus 12 is the last work of Oppo/OnePlus×Hasselblad. The contract will expire this year and will not be renewed.

They will create their own Imaging brand similar to Huawei×Xmage, Hasselblad is gone.

Vivo×Zeiss is also to follow suit 😳 pic.twitter.com/MrPpvhk6wZ — Kartikey Singh (@That_Kartikey) February 13, 2024

Sulla scia delle parole dell’insider Digital Chat Station, è il leaker Kartikey Singh ad affermare su X che OPPO, OnePlus e vivo sarebbero in procinto di interrompere la collaborazione con Hasselblad e Carl Zeiss. Secondo queste affermazioni, smartphone quali OPPO Find X7 Ultra e OnePlus 12 sarebbero gli ultimi delle rispettive linee a potersi fregiare del marchio che accompagna le rispettive fotocamere dal 2021; a seguire ci sarebbe poi vivo, il cui accordo con Carl Zeiss è partito nel 2020 e sarebbe anch’esso destinato a chiudersi nel giro dei prossimi mesi.

Non si parla di Xiaomi e Leica, invece, anche perché parliamo di una partnership più recente, nata nel 2022 e apparentemente non ancora pronta a chiudersi in tempi brevi. Ne conseguirebbe che sia OPPO (e di riflesso OnePlus) che vivo sarebbero in procinto di sostituire Hasselblad e Carl Zeiss con i rispettivi brand fotografici, di cui per il momento non sappiamo ancora nulla. Non sarà un compito facile, specialmente nel caso di vivo che dalla partnership riceve componenti hardware come le lenti anti-riflesso Carl Zeiss.

La prima sarà vivo? | Aggiornamento 22/04

Il cambiamento sarebbe in procinto di avvenire per vivo, in concomitanza con il lancio dei nuovi smartphone X100s, X100s Pro e soprattutto X100 Ultra. Al contrario di X100 e X100 Pro, questi abbandonerebbero la partnership con Carl Zeiss e adotterebbero il marchio BlueImage, brevettato nel novembre 2023. Per ora, non sappiamo come questo cambierà gli smartphone vivo, ma dovrebbe comprendere tecnologie come ISP proprietari, lenti ottiche e quant’altro.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le