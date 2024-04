Honor Magic Flip arriverà dopo Honor 200: spunta una finestra di lancio

È da tempo ormai che si parla del primo pieghevole a conchiglia di Honor, un territorio inedito per il brand cinese: dopo aver maturato una notevole esperienza grazie a vari foldable ora sarebbe pronta a lanciare il suo flip phone (confermato anche dai piani alti dell’azienda). Non mancherebbe molto all’uscita di Honor Magic Flip, tuttavia ci sarebbe da pazientare ancora. Il motivo? Il debutto dei prossimi smartphone della serie Number.

Honor Magic Flip in dirittura d’arrivo: ecco quando dovrebbe debuttare il primo flip phone del brand

Magic V2 – Crediti: Honor

Di recente Honor 200 Lite 5G è spuntato nel sito ufficiale francese del brand: il lancio è fissato tra pochi giorni, ma si sa ancora poco in merito ai suoi fratelli maggiori. Secondo le prime indiscrezioni, Honor 200 e 200 Pro dovrebbero essere presentati in Cina a maggio, mentre voci più recenti puntano in direzione del mese di giugno. Ora scende in campo un ennesimo insider, ma questa volta parla del periodo d’uscita di Honor Magic Flip: il pieghevole sarà lanciato dopo la serie 200, secondo quanto riportato sul social cinese Weibo.

Ci sarà da attendere ancora alcuni mesi, ma la finestra temporale potrebbe essere più stretta di quanto si pensi. Honor dovrebbe lanciare i nuovi dispositivi Number a inizio giugno, mentre il flip phone dovrebbe trovare spazio entro fine mese. Ovviamente si tratta di voci di corridoio, da prendere con cautela: l’ultima parola spetta sempre all’azienda asiatica.

Per quanto riguarda le caratteristiche di Honor Magic Flip, al momento abbiamo pochi dettagli. Il nome stesso non è confermato mentre di recente ha fatto capolino una presunta immagine render che fa ben sperare, vista la presenza di un display esterno davvero enorme (e quindi facilmente utilizzabile).

