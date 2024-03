Honor Magic Flip in una nuova immagine: avrà un display esterno enorme

È da mesi che si parla del lancio del primo pieghevole a conchiglia: ormai la casa cinese è forte del debutto di molteplici foldable e i tempi sono maturi per proporre qualcosa di nuovo. Honor Magic Flip arriverà quest’anno ed ora un’immagine render anticipa quello che potrebbe essere il design del dispositivo: ecco cosa possiamo aspettarci dal pieghevole in fatto di stile, almeno secondo i leak.

Honor Magic Flip: un’immagine render leak svela come potrebbe essere il design del nuovo pieghevole

Crediti: Weibo

Questa non è la prima volta che Honor Magic Flip viene avvistato in un’immagine ma finora non avevamo ancora ammirato il possibile design nella sua interezza. Poco tempo fa ha fatto capolino una foto dal vivo, sfocata per celare il look dello smartphone ma che lasciava intuire la presenza di due moduli circolari contenenti le fotocamere. Questa caratteristiche viene “confermata” anche dal render leak pubblicato nelle scorse ore anche se con un tocco differente. In base a quanto si evince, Honor Magic Flip dovrebbe avere una doppia fotocamera con flash LED, mentre il vero protagonista della scocca sarebbe il display secondario.

Crediti: Weibo

Lo schermo è davvero enorme, molto più grande rispetto ai flip phone disponibili sul mercato: il pannello ricoprirebbe la parte superiore della scocca nella sua interezza, inglobando all’interno perfino il comparto fotografico. Il resto del corpo sembra realizzato con una trama in eco-pelle, con il logo di Honor in bella vista (nella parte inferiore). Un display così grande sarebbe una manna dal cielo: il dispositivo potrebbe essere utilizzato effettivamente anche da chiuso, senza troppi problemi di visualizzazione dei contenuti.

Stando all’insider che ha pubblicato il render di Honor Magic Flip, il pieghevole sarebbe in sviluppo da oltre due anni mentre il lancio dovrebbe essere fissato entro la fine del secondo trimestre del 2024 (quindi, indicativamente a giugno). Al momento ci sono ancora pochissimi dettagli sul dispositivo: il flip phone dovrebbe offrire una batteria a due celle da 4.500 mAh ed essere il modello di questo tipo più leggero e sottile di sempre.

