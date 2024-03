Instagram e Threads dicono addio alla politica: in rollout l’opzione per nasconderla

Aggiornamento 26/03: Meta ha confermato che è in fase di rollout la nuova opzione per Instagram e Threads che permette di nascondere i post consigliati a sfondo politico. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

In vista delle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti quest’anno, i social network di Meta sembrano essere intenzioni a cambiare la tipologia di post consigliati per gli utenti, in modo da escludere i contenuti di matrice politica. Questo non significa che gli utenti non vedranno più post politici da chi seguono, ma soltanto che non troveranno più contenuti simili tra i consigli.

I contenuti politici non saranno più consigliati agli utenti di Threads e Instagram

Crediti: Meta

Adam Mosseri, capo della divisioni Instagram e Threads di Meta, ha annunciato che sui suoi social network a partire dalle prossime settimane l’algoritmo non consiglierà più agli utenti contenuti politici. La nuova policy verrà applicata a post, like, reel e il feed esplora, così come agli utenti suggeriti sui due social network. Gli iscritti, tuttavia, potranno regolare dalle impostazioni se visualizzare o meno i contenuti a sfondo politico.

“La nostra definizione di contenuto politico è quella che probabilmente riguarda argomenti relativi al governo o alle elezioni; ad esempio, post su leggi, elezioni o argomenti sociali” ha dichiarato un portavoce, che in seguito ha aggiunto: “Le questioni globali sono complesse e dinamiche, il che significa che questa definizione evolverà man mano che continuiamo a interagire con le persone e le comunità che utilizzano le nostre piattaforme e gli esperti esterni per perfezionare il nostro approccio“.

Aggiornamento 26/03: adesso in rollout l’opzione per limitare post a sfondo politico

Crediti: The Verge

Andry Stone, portavoce di Meta, ai microfoni di The Verge ha confermato che la nuova funzionalità che permette agli utenti di limitare e nascondere i post consigliati a sfondo politico su Instagram e Threads è entrata ufficialmente in fase di rollout. Quando l’opzione sarà attiva per tutti, gli utenti potranno evitare di vedere post politici dalle persone che non seguono direttamente dalle opzioni, con la nuova funzionalità che sarà attiva di default.

Questa opzione arriva in concomitanza con le elezioni europee e quelle presidenziali statunitensi e permettono agli utenti di non essere influenzati da persone che non conoscono o (molto più comunemente) dagli spam bot.

