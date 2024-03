Google mostra i risultati AI nella ricerca, anche a chi non li desidera

Negli ultimi giorni sono emerse in rete diverse segnalazioni da parte degli utenti che hanno visto apparire nei loro risultati di ricerca su Google degli elementi generati tramite l’intelligenza artificiale della Search Generative Experience (SGE) dell’azienda di Mountain View. Questa funzionalità con AI sarebbe dovuta essere riservata soltanto agli utenti che accettavano di partecipare al test, ma sembra che qualcosa sia improvvisamente cambiato.

Google SGE per tutti, anche per chi non effettua il login e non vuole l’AI

Crediti: Google

Per avere accesso a Google SGE, negli ultimi mesi, è stato necessario effettuare l’iscrizione con il proprio account al Google Search Labs e quindi sperare che la propria candidatura venisse accettata per testare la nuova ricerca con intelligenza artificiale. Negli ultimi giorni, invece, i risultati di SGE sembrano apparire anche per gli utenti che non hanno prestato il consenso e che non hanno neanche effettuare il login con il proprio account Google.

I risultati con AI sarebbero limitati a una piccola percentuale del traffico di ricerca, solo su alcune categorie e soltanto negli Stati Uniti, con Google che ha chiarito che l’accesso a SGE è stato esteso per “avere un feedback maggiore e capire come ad un pubblico più generalista possa risultare utile questa tecnologia“.

In Italia (e in Europa) Google SGE non sembra essere ancora attivo, ma nelle scorse settimane sono arrivati finalmente i primi segnali positivi per un’espansione globale. Con un semplice “more coming soon“, infatti, Google ha lasciato intendere che presto molti più utenti potranno avere accesso al servizio.

