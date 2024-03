Addio vecchie app: Android 15 riduce la compatibilità con gli SDK più datati

Con l’avanzare dello sviluppo dei sistemi operativi e dei loro aggiornamenti maggiori, è inevitabile che le app e i software realizzati per funzionare con la versioni precedenti vengano lasciate indietro. Come accaduto per Android 14 che per l’installazione delle app richiedete che quest’ultime siano state realizzate con l’SDK 23, anche Android 15 alzerà ancora un po’ l’asticella abbandonando una vetusta versione del sistema operativo.

Con Android 15 potranno essere utilizzate solo le app realizzate con l’SDK 24 (Android Nougat)

Crediti: Android Police

Come scoperto dagli esperti di Android Police, con la Developer Preview 2 di Android 15 risulta impossibile installare le app realizzate per Android 6.0 Marshmallow e l’SDK 23, chiudendo definitivamente la porta ad una versione che tra qualche mese compirà ben 10 anni (rilasciata nel 2015). Le app, quindi, per essere installate su Android 15 richiederanno l’essere state sviluppate per Android 7.0 Nougat e l’SDK 24.

Se attualmente si prova ad installare un’app troppo vecchia su Android 15 DP2, il sistema Google Play Protect ne impedisce il corretto funzionamento segnalando il software come “non sicuro“. Una misura che, a quanto pare, controlla proprio con quale SDK è stata realizzata l’applicazione e ne evita l’installazione se troppo vecchio.

