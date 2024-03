OpenAI vuole conquistare Hollywood con Sora: trattative con attori e registi in corso

OpenAI sembra conoscere bene il potenziale dei propri strumenti e per questo motivo ha iniziato a puntare settori dove non viene ancora fatto un utilizzo preminente dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo della compagnia guidata da Sam Altman, secondo le ultime indiscrezione, sembrerebbe essere proprio il mondo di Hollywood, con l’AI di Sora che potrebbe rivoluzionare il settore grazie alla sua straordinaria capacità di generare video.

Sam Altman alla festa degli Oscar: l’obiettivo è far conoscere Sora ed entrare ad Hollywood

Crediti: Sora

Presentata la scorso mese di febbraio, Sora è un’incredibile intelligenza artificiale in grado di generare filmati verosimili con una qualità davvero eccelsa. OpenAI sembrerebbe essere interessata a proporre questo strumento alle grandi celebrità di Hollywood la prossima settimana in alcuni appuntamenti già fissati, dopo che Sam Altman in persona ha partecipato alla festa degli Oscar (probabilmente con lo scopo di iniziare ad incensare Sora).

“OpenAI vuole collaborare con l’industria del cinema attraverso un processo di implementazione iterativa e in diverse fasi per mostrare i progressi fatti dall’AI. Non vediamo l’ora di avere un dialogo con artisti e creativi del settore” ha dichiarato un portavoce dell’azienda statunitense.

Se i prossimi incontri tra OpenAI e i grandi produttori di Hollywood dovessero avere esito positivo, potremmo iniziare a vedere un utilizzo intensivo di Sora anche in campo cinematografico. Chissà che questo non sia davvero l’inizio di una rivoluzione del settore.

