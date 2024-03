Honor 90 Smart arriva in Europa senza clamore: prezzo e novità | Ufficiale

Sono passate solo poche ore dal mega leak che ha svelato praticamente tutto sul nuovo mid-range del brand, ed ora il dispositivo è ufficiale. Honor 90 Smart 5G è stato lanciato silenziosamente in Europa senza troppo clamore: ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo arrivato, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Honor 90 Smart 5G ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Honor

Dopo Honor 90 e 90 Lite (entrambi lanciati in Italia) e varie aggiunte esclusive per determinati mercati, ecco fare capolino un’ulteriore aggiunta alla serie. Honor 90 Smart 5G è un medio gamma economico e completo, con un look elegante, in linea con il modello principale della serie. La scocca è caratterizzata da una finitura opaca, fatta eccezione per l’area rettangolare intorno al comparto fotografico, dotato di un finitura lucida. Le colorazioni disponibili sono due, ossia Midnight Black ed Emerald Green. Lo smartphone offre di un ampio schermo LCD da 6,8″ Full HD+ ed una luminosità di picco di 850 nit mentre a muovere il tutto troviamo il chipset Dimensity 6020 di MediaTek (lo stesso visto a bordo di Honor 90 Lite). L’autonomia è affidata ad una batteria da 5.330 mAh con ricarica da 35W mentre la fotocamera principale è un sensore da 108 MP.

Crediti: Honor

Il nuovo Honor 90 Smart 5G ha debuttato ufficialmente in Francia: è già disponibile all’acquisto al prezzo di 249,9€ per l’unica configurazione presente (da 4/128 GB). Al momento non sappiamo se e quanto arriverà in Italia ma non appena ci saranno novità aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Honor 90 Smart 5G – Scheda tecnica

Crediti: Honor

Dimensioni di 166,7 x 76,5 x 8,24 mm per 199 grammi

Display LCD TFT da 6,8″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate a 60 Hz , profondità colore a 8 bit, luminosità di 850 nits

da (2.412 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate a , profondità colore a 8 bit, luminosità di 850 nits Lettore d’impronte ottico laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6020 a 7 nm TSMC

a 7 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MC2 a 950 MHz

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.330 mAh con ricarica rapida da 35W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, ingresso mini-jack, speaker stereo

Fotocamera da 108 + 2 + 2 MP f/1.75-2.4-2.4 con sensore di profondità e macro

f/1.75-2.4-2.4 con sensore di profondità e macro Selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 Sistema operativo Android 13 con MagicOS 7.2

