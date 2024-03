Saldi di primavera KTC: monitor da gaming a partire da 109€ con Coupon!

I saldi di primavera dello store Geekmall continuano senza sosta, con una miriade di occasioni per risparmiare su tantissimi prodotti tech. Stavolta tocca ai monitor da gaming targati KTC con tre modelli in forte sconto grazie al doppio ribasso, in offerta lampo e con coupon. Ovviamente tutti i prodotti arrivano dall’Europa, per la massima celerità nella spedizione!

I monitor da gaming KTC scendono di prezzo con i saldi di primavera Geekmall: ecco le offerte del momento

H24T09P – Crediti: KTC

I monitor da gaming KTC scendono di prezzo con coupon: inoltre si tratta di soluzioni già in offerta, per un ribasso totale decisamente ghiotto. Inoltre si tratta di modelli dalle caratteristiche e dalle fasce di prezzo differenti; insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze. KTC G27P6 è un monitor da gaming premium, che non accetta compromessi: stiamo parlando di uno schermo OLED da 27″ con risoluzione QHD (2.560 x 1.400 pixel) con rapporto in 16:9, profondità colore a 10 bit, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta GTG di 0,03 ms. Non mancano speaker stereo integrati e tante porte (USB 3.0, HDMI 2.0, USB-C e DP 1.4), così come il supporto alle tecnologie FreeSync e G-Sync. Nero profondi, colori vividi ed un’esperienza fluida al prezzo scontato di 669.99€ (con il coupon che trovi nel box a fine articolo).

H27T22 – Crediti: KTC

Se sei in cerca di un modello più economico, allora KTC H24T09P è la soluzione perfetta, promozione a 109.9€. In questo caso ci troviamo alle prese con un monitor LCD Fast IPS da 24″ di diagonale, con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), refresh rate di 165 Hz, tempo di risposta di 1 ms (MPRT), profondità colore a 8 bit ed un angolo di visione di 178°. Anche a questo giro è presente il supporto FreeSync e G-Sync e non mancano tante porte (HDMI 2.0, DP 1.2, audio) per collegare console, PC e altoparlanti.

Infine, KTC H27T22, il monitor da gaming che sta nel mezzo: il prezzo scontato è di 219.99€ e rappresenta di certo il giusto compromesso tra la fascia budget e quella premium. Si tratta di uno schermo IPS da 27″ con risoluzione QHD (2.560 x 1.440 pixel), refresh rate a 170 Hz, tempo di risposta di 1 ms (GTG), modalità Low-Blue (che riduce le luci blu), copertura 99% sRGB, supporto HDR10, FreeSync/G-Sync ed una staffa rotante che permette il posizionamento anche in verticale. Inoltre parliamo di un pannello con una curvatura 1500R, elegante e stiloso; ciliegina sulla torta, il retro è dotato di una sezione Ambient Light, per un tocco aggiuntivo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le