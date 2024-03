BEZIOR XF005: la Mountain Bike elettrica ritorna con uno sconto assurdo!

Le bici elettriche non sono tutte uguali: cambia lo stile, il tipo di pedalata, il grado di robustezza, la potenza. Insomma, ci sono e-bike adatte ad ogni esigenza, in base all’utente. Le Mountain Bike elettriche sono veicoli adatti a tutte le strade e sono pensati per attraversare i percorsi più impervi, facendo affidamento sulla forza bruta e su ruote adatte. BEZIOR XF005 è una delle ultime novità del brand ed è in offerta lampo su GOGOBEST: bella e solida, questa bici elettrica offre prestazioni al top ad un prezzo davvero ghiotto!

Dal design aggressivo e dal corpo robusto, BEZIOR XF005 è una mountain bike elettrica pensata per durare ed affrontare al meglio qualsiasi tipo di percorso, senza limitazioni. Può essere usata in città ma dà il meglio di sé nella natura selvaggia, sui percorsi sterrati e le vie più impervie. L’e-bike è dotata di due potenti motori da 500W ciascuno (anteriore e posteriore), una caratteristica che offre una guida fluida ed efficiente. In questo modo le performance sono gestite al meglio, specialmente sui terreni accidentati. Con una potenza totale di 1000W, la bici consente di attraversare senza rischi strade ripide e in pendenza. Nonostante ciò parliamo di un veicolo con un corpo pieghevole: BEZIOR XF005 può essere riposta comodamente nel bagagliaio dell’auto, in modo da poter affrontare ogni avventura senza ingombro.

Per gestire e supportare il potenziale della bici sono presenti ben due batterie ad alta capacità e con rivestimento impermeabile. Si tratta di unità da 36V 6.4Ah e 36V 16Ah, in grado di garantire fino a 80 km di autonomia in modalità assistita. Il resto delle caratteristiche compre un cambio Shimano a 7 velocità (per un guida fluida in ogni condizione), pneumatici ultra-resistenti e antiscivolo (da 20 x 4″), doppi freni a disco idraulici, una sospensione a forcella anteriore. Tutto il comparto contribuisce ad avere un’esperienza comoda e stabile: una veicolo elettrico perfetto sia per gli utenti più avventurosi che per chi è in cerca di una soluzione sportiva e versatile per gli spostamenti in città.

La mountain bike elettrica BEZIOR XF005 debutta sullo store GOGOBEST ad un prezzo super scontato: il veicolo è in offerta a 899,9€, con un risparmio di ben 1.600€. Basta accedere alla pagina del prodotto e lo trovate subito in offerta lampo. Ovviamente, come ci ha abituato GOGOBEST, si tratta di un articolo con spedizione rapida dall’Europa (gratis). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. Oltre a questa novità in sconto GOGOBEST propone anche tante altre bici elettriche in promozione: se vuoi risparmiare sulle migliori e-bike dai un’occhiata alla pagina dedicata alle promo della settimana!

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

