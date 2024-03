Recensione Bezior XF200: è la migliore fat bike elettrica del momento

Con il suo design super aggressivo, un doppio ammortizzatore, freni a disco idraulici ed un motore assurdo da ben 1000w, la Bezior XF200 è una delle fat-bike elettriche più vendute dell’ultimo periodo, soprattutto perché l’azienda è riuscita a raggiungere un buon equilibrio tra scheda tecnica e prezzo di vendita.

È una di quelle bici che si fanno notare, ma che soprattutto non è pensata esclusivamente per la città grazie al suo motore che è in grado di supportare un peso massimo di ben 200 Kg ed è in grado di “scalare” pendenze prossime ai 35°. Insomma, è una bomba a tutti gli effetti, e potreste acquistarla in sconto grazie al coupon che trovate nel box in basso.

Recensione Bezior XF200: la fat bike elettrica più potente e completa

Unboxing e montaggio

Partiamo subito da un presupposto: la Bezior XF200 è una bici molto, molto ingombrante, ed è lo stesso per la confezione con cui verrà consegnata a casa.

Questo perché la arriva praticamente già assemblata, eccezion fatta della ruota anteriore, del manubrio e dei pedali.

Tutti componenti che sarà necessario montare personalmente, ma tranquilli: si tratta di un operazione che è possibile fare anche da soli e che non richiederà troppo tempo, anche grazie all’ottimo manuale di istruzioni che accompagna il prodotto.

Scheda tecnica – Bezior XF200

Potenza motore: 1000W (di tipo brushless);

Velocità massima: limitata a 25 km/h (sbloccatile a 40 Km/h);

Carico massimo: 200 Kg;

Batteria: rimovibile da 48v e 15 Ah;

Pneumatici: fat da 20×4 pollici;

Cambio Shimano a 7 rapporti;

Luce anteriore LED;

Telaio lega d’alluminio;

Peso bici 27 kg (con batteria installata);

Freno a disco anteriore/posteriore;

Ammortizzatore anteriore/posteriore;

Dimensioni da aperta: 177 x 120 cm;

Dimensioni da chiusa: 100 x 80 cm.

Design e materiali

Se ricordate le vecchie BMX, allora il design della Bezior XF200 vi risulterà un po’ familiare. Nonostante la forma del telaio, del manubrio e le ruote le donino un aspetto decisamente sportivo, in realtà a differenza della stragrande maggioranza dei modelli di questa categoria, la Bezior XF200 è molto elegante.

Ma, anche in questo caso, nonostante la Bezior XF200 sia a tutti gli effetti una fat bike pieghevole in cui è possibile piegare anche il manubrio ed i pedali, in realtà dato il grande ingombro dovuto alle ruote ed il peso netto di 27 Kg dovuto a struttura, motore e batteria, è indubbio che non è tra i modelli più comodi da caricare in macchina o portare con sé nei mezzi pubblici.

Tutta la struttura è in lega d’alluminio, la sella si può regolare per adattarsi ad altezze che variano tra i 165 e i 190 centimetri, il manubrio tende a praticamente azzerare le vibrazioni ed il connubio tra ruote grandi 20” e larghe 4”, doppio ammortizzatore e sellino ampio e comodo, la rendono molto piacevole da guidare ma soprattutto molto stabile sull’asfalto e adatta anche a sabbia e neve.

Insomma, in quanto a design secondo me la Bezior XF200 è decisamente vincente. Anche grazie alla forma del telaio stesso: la struttura dove è posizionata anche la sella, una particolare forma a V che l’azienda ha deciso di sfruttare per posizionare l’ammortizzatore posteriore idraulico, collegato a sua volta al telaio posteriore della bici, che è totalmente indipendente.

Anteriormente è presente una forcella ammortizzata con un escursione di 8 cm e può essere regolata durezza o bloccarla nel caso si preferisca un assetto più rigido, mentre posteriormente il brand ha inserito un ammortizzatore che non si può regolare.

Ci sono poi due freni a disco di tipo idraulico che, in quanto a progettazione, sono stati probabilmente la sorpresa più gradita di questa bici elettrica: utilizzano dei dischi da 16, più che sufficienti per dei cerchi da 20” che di comportano benissimo nonostante il peso della bici stessa.

Il modulo batteria è estraibile, e si attiva con una chiave posizionata sulla parte inferiore: tutta l’elettronica non si accenderà finché non si girerà la chiave che avvierà l’alimentazione della batteria, mentre il display di bordo è il tipico. S866 da 3.5”: non è un modello proprio modernissimo, ma fa bene il suo lavoro ed è ben visibile anche in condizioni di luce diretta.

Motore e cambio

Ad animare la Bezior XF200 ci pensa un motore brushless da ben 1000w, affiancato da un Cambio Shimano a 7 rapporti (che si collega ad una corona singola a 52 denti). Il cambio è sempre preciso, veloce e affidabile e viene gestito da un selettore a scatto posto sul lato destro del manubrio. Ed è proprio sul lato destro del manubrio che è presente anche l’acceleratore per poter guidare la bici in modalità “full electric” ma che, ricordiamolo, in Italia non è permesso utilizzare sulle bici elettriche: va detto però che vuoi per la potenza del motore, vuoi per la presenza dell’acceleratore, questo modello non è in regola con le normative vigenti in Italia.

L’accoppiata del motore con la batteria da 48v, rendono poi la Bezior XF200 tra le bici più potenti che ho avuto modo di provare. Parliamo di una coppia di ben 67 Nm, ed è un sistema affidabile, sul quale si può sempre contare, anche nelle salite più ripide: nei miei test sono riuscito a percorrere una salita in cui alcuni tratti avevano una pendenza superiore al 25% senza perdere mai l’aiuto derivante dal motore.

Bene il cambio a 7 rapporti Shimano, che è sempre preciso e che non ho avuto la necessità di regolare una volta montata la bici, ma che secondo me ha un piccolo limite: i rapporti sono troppo pochi per una bici del genere.

Arrivati ad una certa velocità, si inizierà ad avere la sensazione di pedalare a vuoto, proprio perché viene superato il limite che si potrebbe raggiungere con i 7 rapporti. Insomma, mi sarebbe piaciuto vedere tipo un sistema a 21 rapporti proprio per evitare questo problema.

Va detto inoltre che, mai come in questo modell,o la mancanza del sensore di coppia si fa sentire: in realtà, quando parte l’assistenza alla pedalata il motore tende a distribuire immediatamente tutta la coppia, e qualora si fosse ingranata la modalità di assistenza più alta si rischia di essere “spinti” in avanti in maniera troppo brusca. Ma, anche qui, è una caratteristica tipica delle fat bike elettriche che in alcuni casi potrebbe essere d’aiuto soprattutto quando si è in montagna.

La prova su strada

Che io sia un tipo da fat bike elettrica non è un segreto, anzi, lo ripeto ad ogni recensione. Mi rendo conto che la Bezior XF200 non sia una bici adatta proprio a tutti, ma continuo ad essere dell’idea che una volta che ci si abitua all’effetto delle ruote fat sull’asfalto, guidare questa bici diventa uno spasso.

E lo è anche perché nonostante il peso e l’ingombro, quelli di Bezior sono riusciti a bilanciare molto anche la stabilità e la maneggevolezza, il che la rende perfetta praticamente per qualsiasi fondo stradale.

E credetemi, in città come Avellino (le cui strade sono come un campo minato) è una cosa non da poco: soprattutto in questi casi, sono sempre stato del parere che una fat bike sia superiore a qualsiasi tipologia di bicicletta e, certo, in città più grandi con fondi stradali più omogenei forse le sue ruote potrebbero sembrare troppo ma, credetemi, con la Bezior XF200 non avrete alcun problema neppure con i binari del tram oppure su pavé.

Va detto però, che nonostante tutta la struttura e la batteria siano piuttosto silenziosi, non posso dire lo stesso per il parafango che ho trovato invece un po’ troppo morbido. Personalmente preferisco non montarlo, ma mi rendo conto che con una bici in cui non si possono percorrere le strade cittadine, ma invece magari ci si va in montagna, sulla neve o sulla sabbia, la presenza del parafango è una cosa importante.

Anche perché è proprio la presenza di questi parafango che permetterà di guidare la Bezior XF200 anche sul bagnato o con la pioggia, perché non solo le ruote garantiranno un ottimo grip, ma grazie alla presenza di queste “protezioni” ci si sporcherà con il fango in maniera molto ridotta.

Insomma, la particolarità che mi è piaciuta di più di questa bici è che indipendentemente dal fondo stradale, indipendentemente dalla pendenza ed indipendentemente dal peso del conducente, il motore riesce a garantire sempre un’ottima assistenza, il che rende poi la guida molto più uniforme.

Autonomia della batteria

La batteria che anima la fat bike cinese è un’enorme 15 Ah a 48v che, in condizioni ideali, dovrebbe garantire alla bici addirittura tra i 50 e i 130 Km di autonomia. E per “condizioni ideali” chiaramente si intende un andamento alla minima assistenza elettrica, su un terreno pianeggiante con una persona di 70 Kg di peso.

Nei miei test, non utilizzando mai la modalità full electric ma affidandomi molto all’assistenza per affrontare soprattutto salite, si è comportata piuttosto bene arrivando a percorrere quasi 120 Km con un’unica carica, ma solo se si sfrutta il primo livello di assistenza.

In modalità full’electric invece si possono raggiungere i 50 Km con un’unica carica, il che comunque è un buon risultato soprattutto considerando che stiamo parlando di una bici con un motore elettrico molto potente.

La ricarica però è molto lenta: per passare dallo 0% al 100% potrebbero volerci anche 7 ore con il caricabatterie con presa schuko che esce in confezione.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita della Bezior XF200 è di 1229.99 euro su Gogobest ma, tramite il box in basso, la potreste acquistare in sconto grazie ad un coupon di 150 euro, che fa scendere la cifra a 1079.00 spedizione inclusa. Insomma, è un modello costoso? Sì, ma non è tra i più costosi della categoria nonostante sia tra le più potenti e complete.

In sostanza la Bezior XF200 è uno di quei modelli a cui difficilmente si può chiedere di più, perché è potente, ha un’assistenza che non ti abbandona mai, è perfettamente ammortizzata e ha anche i freni a disco idraulici.

Certo, non è una di quelle bici da portare in metropolitana, e magari un sensore di coppia sarebbe stato la ciliegina sulla torta, ma che siate amanti o meno delle fat bike vi dico una cosa: la Bezior XF200 è tra i migliori modelli in circolazione, anche come rapporto qualità prezzo.



