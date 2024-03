Apple lavora ad una nuova Pencil: avrà anche il supporto per Vision Pro

Il futuro prossimo di Apple non ci riserverà soltanto nuovi dispositivi, ma anche diversi nuovi accessori che andranno ad arricchire l’esperienza utente e in alcuni casi addirittura rivoluzionarla. Per esempio, Apple Pencil di terza generazione potrebbe offrire il supporto ufficiale per il visore Vision Pro, consentendo agli utenti di scrivere e disegnare come mai prima d’ora.

La terza generazione di Apple Pencil potrebbe offrire il supporto per Vision Pro

Crediti: Apple

Secondo le ultime informazioni emerse online, infatti, Apple starebbe già testando la Pencil di nuova generazione che, grazie ad un aggiornamento di visionOS, sarà compatibile anche con il nuovo visore Vision Pro. Al momento non si conoscono ancora i dettagli del funzionamento, ma è facile immaginarli: gli utenti potranno disegnare o scrivere su una superfice piana (o nell’aria) con Apple Pencil e vedere il risultato direttamente davanti ai loro occhi sugli schermi di Vision Pro.

La compatibilità tra i due dispositivi dipenderà, come detto in precedenza, da un aggiornamento software: la prima beta di visionOS 1.2 dovrebbe essere resa disponibile già nel corso di questa settimana, mentre l’aggiornamento maggiore 2.0 potrebbe essere annunciato nel corso della WWDC che ogni anno si tiene nel mese di giugno. Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni direttamente da Apple.

