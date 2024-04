Honor 200 Lite in arrivo in Europa: prime immagini e data d’uscita

Lo store ufficiale francese del brand cinese anticipa il debutto di Honor 200 Lite 5G, il prossimo mid-range in arrivo in vari paesi europei: ecco cosa sappiamo finora, con tanto di immagini e dettagli sulla data di presentazione.

Honor 200 Lite 5G ha una data di presentazione in Europa: ecco quando arriverà

Crediti: Honor

La data di presentazione di Honor 200 Lite 5G è fissata per il 25 aprile, per ora solo in Francia. Il dispositivo debutterà nelle colorazioni Starry Blue, Cyan Lake e Black, già visibili sul sito ufficiale francese; oltre a dare un primo sguardo alla cover posteriore e i colori disponibili, il portale offre anche una panoramica della parte frontale, caratterizzata da un ampio display flat con punch hole a pillola. Il telefono presenta i bordi dritti, un vero e proprio trend per i devie attuali.

Crediti: Honor

Per ora non ci sono dettagli sulle specifiche tecniche ma dalle immagini è possibile notare la presenza di una fotocamera principale da 108 MP. Al momento Honor 200 Lite è l’unico telefono avvistato concretamente; tuttavia in precedenza si è parlato del debutto del fratelli maggiori, che dovrebbero arrivare in Cina nel corso dei prossimi mesi (presumibilmente già a maggio).

Crediti: Honor Crediti: Honor Crediti: Honor

Lo scorso novembre il brand ha lanciato i modelli Honor 100 e 100 Pro, ma entrambi non sono arrivati alle nostre latitudini. I due smartphone presentano un design tutto nuovo, con schermi OLED quad-curve, i chipset Snapdragon 7 Gen 3 e 8 Gen 2, batterie da 5.000 mAh con ricarica da 100W (anche wireless a 66W, ma solo Pro) e fotocamere da 50 + 12 MP e 50 + 32 MP. Resta da vedere quali saranno le novità della serie 200, anticipata dal modello Lite in arrivo a stretto giro.

