Honor premia i giovani talenti creativi: al via la 3° edizione di Magic Moments Awards!

Il contest fotografico del brand è cominciato: la compagnia cinese ha dato il via al concorso Honor Magic Moments Awards 2024, giunto ormai alla terza edizione. Si tratta di un’iniziativa che premia il talento dei giovani creativi, un’occasione per mettersi alla prova a tirare fuori il meglio di sé, mostrando a tutto il mondo le proprie capacità alle prese con scatti e video mozzafiato. Ecco tutti i dettagli del concorso di Honor: come partecipare, le categorie di quest’anno e – ovviamente – i primi riservati ai vincitori!

Honor Magic Moments Awards 2024: come partecipare alla nuova edizione del concorso fotografico

Stile e performance fotografiche sono i punti di forza dei top di gamma targati Honor: smartphone dalle prestazioni sempre stellari, ma che non si limitato alla sola forza bruta e cercando di andare oltre. I flagship del brand sono da sempre sinonimo di eleganza, raffinatezza ed originalità; inoltre Honor migliora di volta in volta le capacità fotografiche dei suoi smartphone ed è sempre alla ricerca di nuove soluzioni innovative e creative. Non a caso si tratta di Camera Phone, come l’ultimo Honor Magic 6 Pro: un concentrato di stile, un design iconico ed una fotocamera eccezionale.

Visti i presupposti non stupisce che Honor punti a supportare le passioni e l’arte ed è questo lo spirito del concorso Magic Moments Awards 2024: permettere ai partecipanti di mostrare il proprio estro creativo attraverso la produzione di contenuti fotografici e/o video capaci di raccontare una storia e di trasmettere emozioni. Il contest è già partito e si concluderà il 22 agosto 2024; le opere finaliste verranno selezionate dalla giuria (con lo Special Judge Stefano Guindani) entro il 30 settembre. Dopo oltre 1.400 iscrizioni nelle prime due edizioni, anche quest’anno torna il concorso di Honor, apprezzatissimo dai giovani creativi.

Come partecipare al concorso Honor Magic Moments Awards 2024

Partecipare al contest di Honor è “semplicissimo”: per essere classificati ufficialmente come partecipanti il requisito principale è quello di realizzare un lavoro (foto e/o video) utilizzando esclusivamente uno smartphone, di qualsiasi modello in commercio. I partecipanti possono mostrare la loro creatività producendo opere personali, ispirate dalle seguenti categorie.

Ecosostenibilità – Prenditi cura del nostro pianeta, passo dopo passo.

– Prenditi cura del nostro pianeta, passo dopo passo. Cortometraggi – Mostra la magia del mondo con un breve video che rappresenti una storia o un momento speciale.

– Mostra la magia del mondo con un breve video che rappresenti una storia o un momento speciale. C’era una volta – Usa un set di 3-9 foto per raccontare una storia di crescita personale, problemi sociali, eventi di vita o altri temi.

– Usa un set di 3-9 foto per raccontare una storia di crescita personale, problemi sociali, eventi di vita o altri temi. Le nostre emozioni – Immortala ogni emozione a te cara con foto di gruppo o in modalità ritratto.

– Immortala ogni emozione a te cara con foto di gruppo o in modalità ritratto. Attimi di vita – Cattura attimi di vita quotidiana e crea un ricordo che vivrà per sempre.

– Cattura attimi di vita quotidiana e crea un ricordo che vivrà per sempre. Scenari magici – Lasciati ispirare dai magici panorami che ti circondano e immortala la bellezza della natura, dall’alba al tramonto, dalle montagne al cielo stellato

Una volta completato il lavoro, basterà caricare l’opera sulla piattaforma dedicata. Qui trovi anche tutti i dettagli del concorso, compresa una ricca galleria che mostra i vincitori delle edizioni passate.

Quali sono i premi del contest

Ricapitolando, per partecipare al concorso è necessario realizzare un lavoro (foto/video) basato su una delle categorie indicate dal regolamento e poi caricare l’elaborato sulla piattaforma. Il termine ultimo è fissato per il 22 agosto, mentre i vincitori saranno selezionati entro il 30 settembre. Honor Magic Moments Awards 2024 vede protagonisti dei premi particolarmente appetibili, dato che parliamo degli ultimi modelli di punta del brand.

1° classificato – uno smartphone Honor Magic V2

2° classificato – uno smartphone Honor Magic 6 Pro

3° classificato – uno smartphone Honor Magic 6 Lite 5G

