Twitter/X approda in TV: in arrivo una nuova app per i video

Da quando Elon Musk ha acquisto Twitter, del social network che conoscevamo è rimasto ben poco. Oltre a cambiare il nome in X, sono arrivate diverse funzionalità che hanno snaturato il vecchio social dell’uccellino blu trasformandolo in qualcosa di totalmente nuovo. La rivoluzione, tuttavia, non è ancora finita e la compagnia sembra aver ancora diversi colpi in canna, come un’app TV dedicata ai video presenti sulla piattaforma.

La rivoluzione di X continua: sulle smart TV arriva un’app per i video

Crediti: Linda Yaccarino

Linda Yaccarino, attuale CEO di X, ha annunciato con un post sul social network l’arrivo di una nuova applicazione per Smart TV dove gli utenti potranno guardare video e filmati postati dagli utenti. L’interfaccia sarà molto simile a quella proposta da app come YouTube, mentre un algoritmo si occuperà di mostrare i video più popolari attualmente su Twitter/X.

“Dal piccolo al grande schermo. Molto presto porteremo nuovi contenuti coinvolgenti in tempo reale sulle Smart TV grazie all’app X TV. Questa nuova applicazione offrirà contenuti in alta qualità ed un’esperienza di visione ed intrattenimento immersiva” ha annunciato Linda Yaccarino.

La nuova X TV offrirà anche argomenti categorizzati tramite intelligenza artificiale ed una ricerca migliorata per trovare più rapidamente i contenuti video sul social network. Al momento non sappiamo ancora quando questa nuova app verrà pubblicata ufficialmente, ma soprattutto se sarà disponibile in tutto il mondo o solo in alcuni paesi selezionati.

