Niente Mac mini con M3? Apple potrebbe saltare una generazione

Nel corso degli scorsi mesi Apple ha aggiornato l’intera lineup PC, lasciando fuori diverse eccezioni, alcune davvero sorprendenti. Con l’arrivo dei MacBook Air con chip M3, infatti, ci si aspettava l’introduzione sul mercato anche dei nuovi Mac mini con la medesima dotazione, ma a quanto pare i piani della compagnia quest’anno sembrano essere un po’ diversi rispetto al passato.

Mac mini con M4 potrebbe arrivare direttamente alla fine del 2024

Crediti: Apple

Secondo le indiscrezioni lanciate dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple quest’anno avrebbe deciso di saltare una generazione per quanto riguarda i Mac mini. I PC pensati per risparmiare spazio sulla scrivania, mettendo comunque a disposizione una grande potenza di calcolo, potrebbero non vedere mai l’introduzione del chip M3.

I piani di Apple, infatti, prevederebbero un lancio a fine 2024, ma con già l’inedito chip M4 equipaggiato sui Mac mini di nuova generazione. Si profila, quindi, la medesima strategia che ha visto gli iMac saltare la generazione M2 per approdare sul mercato in una edizione aggiornata direttamente con chip M3.

Si tratta ovviamente di indiscrezioni, ma l’affidabilità della fonte è sempre molto alta: troveremo i nuovi Mac mini sotto l’albero di Natale, oppure ci sarà spazio per loro anche in primavera? Lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi.

