Huawei detta la linea: basta brand di fotografia negli smartphone?

C’erano una volta Huawei e Leica, sodalizio che dette vita al trend che tutt’oggi esiste, ovvero quello dei brand fotografici negli smartphone. Certo, Huawei non fu la prima se si ripescano dal passato collaborazioni come quella fra Carl Zeiss e la Nokia dei tempi d’oro, ma possiamo dire che è stata quella che ha dato il via a questa moda in epoca smartphone. Poi venne il ban USA, la partnership si interruppe e altri marchi presero il suo posto: Xiaomi con Leica, appunto, ma anche OPPO/OnePlus con Hasselblad e vivo con Carl Zeiss, ma secondo un noto leaker questo trend potrebbe presto interrompersi.

Dopo Huawei, anche altri brand vogliono crearsi la propria divisione fotografica

In uno dei suoi ultimi post su Weibo, il leaker Digital Chat Station afferma che diversi produttori di smartphone starebbero valutando di seguire la strada intrapresa dall’azienda di Ren Zhengfei, cioè quella di mettere da parte i brand fotografici in favore di una divisione proprietaria. Nel 2022, Huawei rimpiazzò il sodalizio con Leica creando la divisione XMAGE, dedicata a realizzare quelle tecnologie, hardware o software che siano, al servizio della fotocamera.

Secondo Digital Chat Station, alcuni produttori Android vorrebbero fare altrettanto e creare il proprio marchio fotografico sulla scia di Huawei; di conseguenze, gli accordi in essere prossimi alla scadenza non verrebbero rinnovati. Non vengono fatti nomi e quindi non sappiamo se questa scelta verrà adottata da Xiaomi, OPPO o vivo se non da tutti quanti: se accadesse non ci sarebbe da meravigliarsi, visto che le aziende cinesi stanno sempre più dimostrando di volersi slegare dagli accordi con le aziende occidentali.

Associare un nome blasonato come Leica o Hasselblad ai propri prodotti ha un costo non indifferente, probabilmente nell’ordine dei milioni di dollari, e poterne fare a meno sarebbe un risparmio da non sottovalutare. Se pensiamo che brand come Apple e Samsung non hanno collaborazioni del genere e sono fra i principali camera phone del settore, non parliamo di partnership strettamente necessarie per ottenere risultati di primo livello. Dello stesso parere è il CEO di Honor, che in passato ha criticato le collaborazioni fotografiche.

