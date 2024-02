OnePlus Nord 5, CE 5 e CE 5 Lite: cosa aspettarsi dai prossimi mid-range della serie

Si torna a parlare di OnePlus, stavolta con un occhio al mercato internazionale dopo le indiscrezioni sul modello Ace 3 Pro (in arrivo in Cina). Stando a quanto rivelato da un insider la casa di Pete Lau potrebbe saltare una generazione e passare direttamente a OnePlus Nord 5 e ai fratelli minori Nord CE 5 e CE 5 Lite: ecco cosa possiamo aspettarci dai prossimi mid-range, secondo le prime indiscrezioni.

OnePlus salterà una generazione e passerà direttamente a OnePlus Nord 5, Nord CE 5 e Nord CE 5 Lite

Crediti: OnePlus

La gamma Nord è attualmente composta dai modelli Nord 3, Nord CE 3 e CE 3 Lite ma è probabile che sia in dirittura d’arrivo nuova linfa per la serie. Inizialmente abbiamo parlato della quarta generazione, ma stando ad un insider indiano OnePlus potrebbe fare un passo in avanti a causa della classica tetrafobia cinese: il numero 4 ha una pronuncia molto simile alle parola morte (in Cina) e per questo viene considerato di cattivo auspicio. Quindi l’azienda potrebbe passare direttamente a OnePlus Nord 5, Nord CE 5 e Nord CE 5 Lite.

Nord CE 3 – Crediti: OnePlus

Al momento non ci sono immagini né dettagli precisi, ma il leaker in questione ha condiviso alcune informazioni basilari. Il modello Nord 5 dovrebbe avere dalla sua uno schermo AMOLED da 6,7″ a 120 Hz, una fotocamera da 50 MP con OIS e lo Snapdragon 7 Gen 3 a muovere il tutto. Si tratta delle stesse specifiche del presunto OnePlus Ace 3V, modello cinese di cui Nord 5 sarebbe il rebrand.

Degli altri due smartphone viene citato solo il chipset: OnePlus Nord CE 5 sarebbe mosso dallo Snapdragon 7s Gen 2 mentre Nord CE 5 Lite (il più economico del trittico) avrebbe dalla sua lo Snapdragon 6 Gen 1. Non ci sono altri dettagli e nel complesso si tratta di specifiche che sembrano plausibili; tuttavia segnaliamo che l’insider in questione ha cancellato il post su X/Twitter dedicato ai dispositivi. Di recente è apparso uno smartphone OnePlus siglato CPH2613, dall’aspetto budget: che sia uno dei nuovi telefoni Nord in arrivo?

