OnePlus Ace 3 Pro sarà il vero flagship della serie Ace: ecco cosa aspettarsi

Il 2024 è cominciato sotto l’insegna di OnePlus: il modello Ace 3 cinese è stato lanciato a livello Global come 12R ed ha accompagnato il debutto del nuovo top di gamma in versione internazionale. Due smartphone, eppure da diverso tempo di vocifera dell’esistenza di OnePlus Ace 3 Pro, versione potenziata del flagship killer. Si torna a parlare di quest’ultimo grazie ad un insider asiatico: ecco cosa possiamo aspettarci dal nuovo modello di punta.

OnePlus Ace 3 Pro: nuovi dettagli sulle specifiche del modello top della serie

Crediti: OnePlus

Similmente a quanto avvenuto lo scorso anno con l’uscita di Ace 2 e Ace 2 Pro, anche a questo giro ci sarebbe una versione migliorata dell’ultimo flagship killer. OnePlus Ace 3 è stato lanciato in Cina a gennaio ed è arrivato da noi come OnePlus 12R: i due smartphone montano uno schermo AMOLED curvo a 120 Hz, lo Snapdragon 8 Gen 2, 5.500 mAh di batteria con ricarica da 100W ed offrono una fotocamera da 50 + 8 + 2 MP. Come anticipato anche dai leak precedenti, nel corso dei prossimi mesi dovremmo dare il benvenuto anche a OnePlus Ace 3 Pro.

Stando alle ultime novità, il modello Pro avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 3, presentandosi come un vero e proprio top di gamma. Inoltre ci sarebbe una variante di punta con 24 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di storage UFS 4.0, taglio assente con Ace 3 (si ferma da 16 GB/1 TB). Inoltre dovremmo trovare ancora una volta uno schermo curvo; visto che le differenze tra Ace 2 e 2 Pro sono ridotte all’osso è probabile che anche in questo caso non ci siano novità in termini estetici e che le specifiche ricalchino in gran parte quelle di Ace 3. Potremmo ipotizzare l’aggiunta di un teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2X, come indicato da indiscrezioni passate. In merito all’uscita, il debutto di OnePlus Ace 3 Pro dovrebbe avvenire nella prima metà del 2024, ma non ci sono ancora dettagli precisi.

OnePlus Ace 3 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni ??? mm per un peso di ??? grammi

certificazione IP???

display Fluid AMOLED curvo LTPO a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass Victus 2, 450 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit

curvo a da (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Victus 2, 450 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 3 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

fino a 24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X fino a 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 100W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con IMX890 , PDAF, ultra-wide (112°) e macro da 4 cm – oppure con teleobiettivo da 32 MP (?)

(f/1.8-2.2-2.4) con , PDAF, ultra-wide (112°) e macro da 4 cm – oppure con da 32 MP (?) selfie camera da 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS a doppia frequenza, Speaker stereo Dolby Atmos, Type-C 2.0, NFC, sensore IR, Alert Slider

Android 14 sotto forma di ColorOS 14

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le