OnePlus 13: trapelano le specifiche, ci sono delle sorprese (negative)

Ma come, sono passati soltanto tre mesi dalla presentazione in Italia di OnePlus 12 e già parliamo di OnePlus 13? Ebbene sì: grazie alle informazioni fatte circolare su X dal conosciuto leaker Yogesh Brar, possiamo avere una panoramica piuttosto completa di quella che sarebbe la scheda tecnica del futuro top di gamma del sub-brand di OPPO.

Le specifiche non sono accompagnate da immagini, ma grazie ai render trapelati in precedenza sappiamo che OnePlus 13 dovrebbe arrivare sul mercato con una nuova estetica. Davanti si vocifera della presenza di uno schermo micro-curvo con diagonale non precisata e risoluzione 2K, che sulla base dei rumor finora circolati sappiamo dovrebbe celare per la prima volta una sensore ID a ultrasuoni. Sotto al cofano, OnePlus 13 sarà ovviamente uno dei top di gamma che si baserà sullo Snapdragon 8 Gen 4 di casa Qualcomm, le cui novità saranno focalizzati sulla CPU proprietaria Oryon e sulle memorie LPDDR6.

Le novità potrebbero essere sostanzialmente queste qui, perché la batteria sarebbe nuovamente una 5.400 mAh con supporto alla ricarica rapida 100W e una fotocamera Hasselblad con gli stessi sensori di OnePlus 12 da 50+48+64 MP con ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale. Seppur possa sembrare prematuro, la data di presentazione di OnePlus 13 potrebbe arrivare prima nel previsto.

