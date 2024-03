OnePlus 13 potrebbe arrivare molto prima del previsto

I primissimi dettagli in merito al prossimo top di gamma di OnePlus riferiscono di un cambio di stile: a quanto pare i tempi sono maturi per proporre un look rinnovato e nell’ultimo post sul social cinese Weibo, l’insider Digital Chat Station ribadisce questo cambio di rotta. In aggiunta arrivano ulteriori indiscrezioni, anche sul possibile periodo d’uscita di OnePlus 13.

OnePlus 13 potrebbe essere il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 4

Crediti: Weibo

Al momento non ci sono dettagli sul nuovo look di OnePlus 13 ma sappiamo solo che ci sarà un nuovo design. L’estetica delle ultime generazioni sarà messa da parte e diremo addio all’enorme modulo fotografico circolare (anche se per ora non sappiamo quali saranno le novità). Intanto Digital Chat Station, noto insider cinese, continua ad offrire piccoli dettagli di quello che sarà. Il futuro top di gamma avrà dalla sua uno schermo di grandi dimensioni, con risoluzione 2K. Ci saranno miglioramenti anche dal punto di vista della fotocamera, sia per quanto riguarda il sensore principale che il teleobiettivo a periscopio (la novità del momento per top di gamma e dispositivi di fascia alta e medio-alta).

Stando al leaker, la casa asiatica starebbe premendo sull’acceleratore per mettere le mani quanto prima sullo Snapdragon 8 Gen 4. L’ultimo chipset di punta targato Qualcomm sarà presentato ufficialmente ad ottobre 2024 ed avrà dalla sua la CPU proprietaria Oryon per la prima volta. OnePlus 13 potrebbe essere il primo top di gamma con il nuovo Snapdragon 8 e di conseguenza il lancio sarebbe previsto proprio per il mese di ottobre.

Ricordiamo che l’attuale OnePlus 12 è stato annunciato lo scorso dicembre, in anticipo rispetto a OnePlus 11 (gennaio 2023). Il primo flagship con Snapdragon 8 Gen 3 è stato Xiaomi 14, presentato il 26 ottobre 2023 (in Cina). Viste le tempistiche passate, se sarà davvero il primo con Snapdragon 8 Gen 4, il prossimo dispositivo top di OnePlus potrebbe seguire la scia di Xiaomi, con un lancio anticipato rispetto alla solita tabella di marcia.

