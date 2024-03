Google lancia Android 14 QPR2 con l’aggiornamento di marzo per Pixel: tutte le novità

Dopo 3 lunghi mesi di beta testing, Android 14 QPR2 è finalmente disponibile per gli smartphone Google Pixel e pronto ad arrivare anche sugli altri dispositivi a discrezione dei produttori. Questo aggiornamento arriva in concomitanza con il rilascio dell’aggiornamento di marzo per Pixel Phone e le patch di sicurezza di marzo 2024. Le novità sono diverse e riguardano principalmente il miglioramento dell’esperienza utente di Android 14.

Android 14 QPR2 è finalmente disponibile sugli smartphone Google Pixel

Crediti: 9to5Google

A partire da oggi, è in fase di rollout il nuovo aggiornamento QPR2 per Android 14 su Google Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, e 8 Pro. L’aggiornamento include il Pixel Feature Drop di marzo e le relative patch di sicurezza aggiornate a marzo 2024. Elencate qui sotto trovate tutte le novità.

La scheda Bluetooth nei Quick Setting si può espandere per mostrare i dispositivi connessi

Nuovo slider del volume

Registrazione schermo e casting per la singola applicazione invece che per tutto lo schermo

Scorciatoia “Condividi Wi-Fi” all’interno dei Quick Setting

Nuovi indicatori privacy per microfono e fotocamera con la possibilità di chiudere l’app che li usa velocemente

La lockscreen con meteo ed orologio è stata aggiornata per mostrare quando una sveglia o la modalità Non disturbare è attiva

Nuova taskbar per la modalità multiscreen su tablet e foldable

Nuova schermata di aggiornamento Pixel

Corrette 13 falle nella sicurezza (patch di sicurezza marzo 2024)

Corrette 54 falle nella sicurezza dei Pixel (patch di sicurezza marzo 2024)

Nuova modalità “Hello?” per rispondere alle chiamate (solo inglese, Pixel Feature Drop di marzo)

Le cuffie Fast Pair precedentemente associate appaiono all’interno delle impostazioni (Pixel Feature Drop di marzo)

Upload in Ultra HDR e HDR 10-bit su Instagram (Pixel Feature Drop di marzo)

Circle to search in arrivo anche su Pixel 7 e 7 Pro (Pixel Feature Drop di marzo)

Come sempre, per effettuare l’aggiornamento non dovrete far altro che recarvi all’interno della sezione “Aggiornamenti di sistema” nelle Impostazioni del vostro smartphone Pixel per essere immediatamente notificati della disponibilità di Android 14 QPR2.

