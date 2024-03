Apple presenta i nuovi MacBook Air con chip M3: più potenza e Wi-Fi più veloce

Come ampiamente preannuncio da rumor e indiscrezioni, Apple presenta oggi gli attesissimi MacBook Air con chip M3, che debutta finalmente anche sulla linea più economica dei laptop realizzati dall’azienda di Cupertino. Oltre al salto prestazionale dovuto al nuovo Apple Silicon, i notebook guadagnano anche una connessione Wi-Fi più veloce e la possibilità di collegare più display contemporaneamente.

Apple MacBook Air con M3 è realtà: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Apple

Apple, a differenza della passata generazione, ha deciso di aggiornare contemporaneamente entrambi i modelli di MacBook Air: sia la versione da 13.6″ che quella da 15.3″, infatti, guadagnano l’upgrade al chip M3 con prestazioni migliori ed una rinnovata velocità di connessione grazie al Wi-Fi 6E.

“MacBook Air è il nostro Mac più popolare e più amato, e un numero sempre maggiore di clienti lo sta scegliendo rispetto a qualsiasi altro portatile. E oggi diventa ancora meglio grazie al chip M3 e a nuove capacità” ha affermato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple.

I nuovi MacBook Air M3 supportano fino a 24 GB di memoria RAM unificata, garantendo allo stesso tempo fino a 18 ore di autonomia. Una delle grandi novità di questo nuovo modello è il supporto per la decodifica AV1, che aumenta l’efficienza e la qualità video quando si usano i servizi di streaming.

Crediti: Apple

Il chip M3, inoltre, garantisce buone prestazioni anche per quando riguarda il gaming: giochi come “No Man’s Sky“, per esempio, sono 60% più veloci che su MacBook Air 13″ con chip M1. Resta invece invariato il display Liquid Retina che garantisce una luminosità massima di 500 nit, il supporto per la ricarica MagSafe e due porte Thunderbolt USB-C per collegare gli accessori.

MacBook Air M3: prezzi e disponibilità

MacBook Air 13″ M3 e MacBook Air 15″ M3 saranno disponibili ufficialmente a partire dal 8 marzo, con i preordini che partiranno già il 4 marzo. Il prezzo di partenza è di 1.349€ per il modello da 13″ con configurazione base (8/256 GB), nelle colorazioni Mezzanotte, Galassia, Grigio siderale e Argento.

MacBook Air 13″ M3 (8/256 GB) – 1.349€

MacBook Air 13″ M3 (8/512 GB) – 1.579€

MacBook Air 13″ M3 (16/512 GB) – 1.809€

MacBook Air 15″ M3 (8/256 GB) – 1.649€

MacBook Air 15″ M3 (8/512 GB) – 1.879€

MacBook Air 15″ M3 (16/512 GB) – 2.109€

