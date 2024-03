Alldocube iPlay 60 è il tablet con display 2K, Widevine L1 e 4G LTE, a meno di 160€

Quando si parla di tablet dedicati all’intrattenimento, il brand cinese Alldocube offre una linea di prodotti vasta, sempre aggiornata e con prezzi decisamente ghiotti. Una delle ultime novità è Alldocube iPlay 60, soluzione budget dotata di un ampio schermo 2K con certificazione Widevine L1: ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto.

Alldocube iPlay 60 con Widevine L1 e 4G: le migliori occasioni del momento, in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: Alldocube

Il nuovo tablet Android del brand punta sull’intrattenimento e i contenuti multimediali in generale: la certificazione Widevine L1 permette di sfruttare al meglio l’ampio schermo IPS da 11″ con risoluzione 2K (2.000 x 1.200 pixel), grazie al supporto allo streaming video in alta risoluzione (su YouTube, Netflix, Amazon Prime Video e non solo). Inoltre è presente una configurazione Quad Speaker con Smart PA, per un’esperienza audio al pari con quella video. Con Alldocube iPlay 60 puoi goderti le tue serie TV preferite in qualsiasi momento grazie alla connettività WiFi e 4G LTE, senza problemi di autonomia grazie alla capiente batteria da 7.000 mAh.

Lato software è presente Android 13 (per performance fluide ed un’interfaccia a misura d’utente); il tutto è mosso da un chipset UNISOC T606 (con 4/128 GB di memorie), non mancano fotocamere da 16 MP e 5 MP (posteriore/frontale), il GPS per la localizzazione satellitare ed il supporto alle penne touch.

Crediti: Alldocube

La miglior occasione del momento dedicata al tablet Alldocube iPlay 60 arriva da Banggood: il dispositivo è in offerta lampo (in bundle con caricatore e cavo) al prezzo di 157€, con spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

