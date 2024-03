Samsung Galaxy F15 5G ufficiale: il budget phone con display AMOLED e 6.000 mAh

Dopo i leak arriva l’ufficialità: il colosso tech asiatico ha presentato un nuovo smartphone Global per il mercato indiano, un dispositivo che conosciamo già bene (anche se arriva con qualcosa in più). Si tratta di Samsung Galaxy F15 5G, telefono dal prezzo decisamente accessibile ma che non rinuncia ad offrire buone specifiche tecniche, stile e performance fotografiche.

Samsung Galaxy F15 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Samsung

Come previsto, il nuovo modello della serie F è un rebrand del nostro Galaxy A15 5G (ma con una batteria più capiente, similmente a quanto avvenuto con i precedenti F14 ed A14). Il “nuovo” Samsung Galaxy F15 5G è un medio gamma fresco, colorato e giovanile, con una batteria da 6.000 mAh ed un ampio schermo AMOLED da 6,6″ (dotato di notch a goccia). Il dispositivo è mosso dal chipset Dimensity 6100+ di MediaTek mentre il comparto fotografico offre un triplo modulo con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare ed obiettivo macro. Il software è basato su Android 14 (One Ui 6) con una politica di aggiornamenti mutuata dai modelli top (quattro update di Android e 5 anni di patch di sicurezza).

Crediti: Samsung

Il prezzo di Samsung Galaxy F15 5G parte da circa 144€ al cambio attuale (12.999 INR) per la versione da 4 GB di RAM. La variante maggiore (6/128 GB) è in vendita a circa 161€ cambio, ossia 14.499 INR.

Samsung Galaxy F15 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 160,1 x 76,8 x 8,4 mm per 217 grammi

Display Super AMOLED da 6,5″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate a 90 Hz

da (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate a Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Adreno 710

4/6 GB di RAM (in base al mercato)

di RAM (in base al mercato) 128 GB di memoria espandibile tramite micro SD

di memoria espandibile tramite micro SD Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 25W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/QZSS, USB Type-C, mini-jack 3.5 mm

Fotocamera da 50 + 5 + 2 MP f/1.8-2.2-2.4 con ultra-wide e macro

f/1.8-2.2-2.4 con ultra-wide e macro Selfie camera da 13 MP f/2.0

f/2.0 Speaker stereo

Sistema operativo Android 14 con One UI 6 (con 4 anni di update Android e 5 anni di patch di sicurezza)

