Samsung Galaxy F15 5G si avvicina, tra immagini e avvistamenti nel sito ufficiale

Mentre siamo in attesa del debutto dei prossimi modelli della serie A (A55 e A35) comincia a muoversi qualcosa anche per un’altra gamma di dispositivi del colosso tecnologico asiatico. Samsung Galaxy F15 5G è stato già protagonista di alcune certificazioni ma ora è stato avvistato sul sito ufficiale e sono trapelate anche le prime immagini leak: ecco cosa aspettarsi dal prossimo budget phone di Samsung.

Samsung Galaxy F15 5G: design, specifiche e dettagli sull’uscita del nuovo budget phone

Galaxy F15 5G – Crediti: 91mobiles

Trattandosi di un dispositivo della famiglia F, il lancio è atteso in India e infatti il primo avvistamento arriva tramite il sito ufficiale indiano. Precisamente si tratta della pagina di supporto del terminale siglato SM-E156B/DS e dovrebbe fare riferimento proprio al prossimo Samsung Galaxy F15 5G. Purtroppo non ci sono dettagli tecnici, ma è probabile che l’uscita sia ormai dietro l’angolo. Intanto in rete sono spuntati anche i render leak dedicati al telefono, caratterizzato da una tripla fotocamera verticale e tre colorazioni differenti (Black, Purple e Mint).

Crediti: Samsung

Frontalmente dovremmo trovare un notch a goccia mentre all’interno della scocca ci sarebbe una capiente batteria da 6.000 mAh. Purtroppo non ci sono altri dettagli anche se è possibile fare delle ipotesi: il precedente Galaxy F14 è un rebrand del cugino A14, seppur con alcune differenze (come una batteria più capiente, da 6.000 mAh anziché 5.000 mAh). Di conseguenza Samsung Galaxy F15 5G potrebbe attingere parecchio dal nostro Galaxy A15. Quindi potremmo aspettarci la presenza di uno schermo AMOLED da 6,5″ Full HD+ a 90 Hz, di un processore Dimensity 6100+ e magari di una tripla fotocamera da 50 + 5 + 2 MP.

