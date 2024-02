La top 10 degli smartphone più venduti del 2023 è ancora nelle mani di Apple

Siete curiosi di scoprire quali sono stati gli smartphone più venduti nel 2023? A soddisfare questa curiosità ci ha pensato il team di analisti di Canalys, che ha appena pubblicato la top 10 con i modelli più apprezzati dai consumatori globali nel corso dell’anno precedente. E ancora una volta, è Apple ad avere la meglio, con un distacco ancora più sentito rispetto al passato.

Ecco la classifica degli smartphone più venduti nel mondo nel corso del 2023

2023 was the best year for Apple. pic.twitter.com/YwkB4etfIY — Revegnus (@Tech_Reve) February 8, 2024

Come sottolinea il leaker Revegnus, 7 smartphone su 10 dei più venduti sono di Apple: il podio è tutto di Cupertino, con la prima posizione che è stata conquistata da iPhone 14 Pro Max e le sue 34 milioni di unità vendute. Che siano i modelli più avanzati quelli più apprezzati dai clienti Apple lo dimostra anche la seconda posizione, dove c’è iPhone 15 Pro Max poco sotto con 33 milioni di unità; chiudono il podio ex aequo iPhone 14 e 14 Pro, che hanno entrambi venduto nel mondo 29 milioni di unità.

Non cambia la situazione con la posizione successiva, dove troviamo iPhone 13 (23 milioni), seguito al settimo posto da iPhone 15 Pro (21 milioni) e al decimo posto da iPhone 15 (17 milioni). Le uniche tre eccezioni presenti nella classifica sono tutte a marchio Samsung, ovvero Galaxy A14 4G (21 milioni), Galaxy A54 5G (20 milioni) e Galaxy A14 5G (17 milioni). Differentemente da alcuni anni passati, a questo giro non troviamo Xiaomi, che solitamente spunta in queste classifiche con il suo sub-brand Redmi, che evidentemente non ha raccolto sufficienti vendite per poter presenziare nella top 10 del 2023.

Ancora una volta, la classifica di Canalys rimarca lo strapotere di Apple, che non soltanto possiede la maggior parte dei modelli più di successo ma che soprattutto lo fa con top di gamma dal prezzo elevato, molto apprezzati nonostante la crisi, al contrario di Samsung che presenzia solamente con telefoni economici. Tuttavia, Apple deve fare attenzione a Huawei, che nel 2024 potrebbe soffiarle grosse fette di mercato.

