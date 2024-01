Il 2024 potrebbe essere un anno nero per Apple, per colpa di Huawei

Dopo anni di decrescita su scala globale, Huawei sta tornando a essere uno dei brand più in salita negli ultimi tempi, nonostante il mercato tecnologico continui a essere in difficoltà, con un 2023 mai così negativo. Un’ottima notizia per l’azienda cinese ma anche un bastone fra le ruote di Apple, che dopo il boom di vendite della serie Mate 60 e il conseguente danneggiamento delle vendite di iPhone 15 dovrebbe subirne le conseguenze anche nel 2024.

Le vendite di smartphone Huawei potrebbero continuare a intaccare quelle di Apple

Crediti: Bloomberg

Lo afferma il team di analisti di Jefferies, le cui stime parlano di 35 milioni di smartphone Huawei venduti nel 2023, quasi esclusivamente in quella Cina dove il marchio è principalmente se non quasi esclusivamente attivo, continuando invece a subire le limitazioni del ban USA sui mercati internazionali.

La serie iPhone 15, fra modelli base, Plus, Pro e Pro Max, ha registrato un significativo calo annuale del -30% rispetto alla serie iPhone 14, che uscì sul mercato quando Huawei era ancora in panne, anche nel proprio mercato cinese. Per gli analisti, anche il 2024 dovrebbe chiudersi un calo a doppia cifra per Apple: nella fascia premium, l’azienda di Cupertino continua a vendere molto più dei competitor, ma nel 2023 Huawei ha quasi raddoppiato la sua quota di mercato in ambito flagship, con previsioni altissime per i pieghevoli del 2024.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le