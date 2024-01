ROG Phone 8 e 8 Pro ufficiali in Italia: i nuovi Gaming Phone IP68 con teleobiettivo e Snapdragon 8 Gen 3!

ASUS ha lanciato i suoi nuovi top di gamma da gaming e come da tradizione si tratta di dispositivi stilosi e votati alle performance, grazie all’ultimo chipset di punta targato Qualcomm. Tuttavia le novità non si limitano ai miglioramenti in termini di forza bruta: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, design, prezzo e uscita di ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro, i nuovi Gaming Phone che alzano il tiro e provano ad ingolosire anche i più scettici!

ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi Gaming Phone

Design e display

Crediti: ASUS

Come visto dai leak precedenti, ASUS ha deciso di optare per un leggero cambio di stile con i nuovi modelli della serie. ROG Phone 8 e 8 Pro mantengono ancora il tipico look da gaming, ma questo si fa meno aggressivo e “più sobrio” rispetto alle precedenti generazioni e ai competitor (si veda, ad esempio, Red Magic 9 Pro). La back cover mantiene elementi futuristici ma senza eccessi che potrebbero non piacere a tutti ed ospita il tipico logo LED RGB (anche in questo caso senza eccedere). Il modulo fotografico ha la forma di un pentagono ed ospita un trittico di sensori ed il flash LED.

Crediti: ASUS Crediti: ASUS

Rispetto al predecessore, la nuova gamma risulta più sottile e leggera (8,9 mm e 225 grammi contro 10,3 mm e 239 grammi). Frontalmente abbiamo uno schermo da 6,78″ AMOLED E6 con risoluzione Full HD+, tecnologia LTPO, 2.500 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus 2 e refresh rate fino a 165 Hz. Il lettore d’impronte è posizionato sotto il display mentre stavolta il corpo è certificato IP68 (il precedente modello era IP54). I due smartphone condividono il medesimo design e l’unica differenza riguarda i tagli di memorie (la versione da 1 TB è presente solo per il Pro) e le luci RGB: il modello standard adotta un modulo Aura RGB con luci classiche mentre il fratello maggiore Pro presente un sistema con 341 mini LED programmabili AniMe Vision monocromatici.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: ASUS

Le specifiche tecniche di ROG Phone 8 e 8 Pro non fanno una piega: i Gaming Phone sono mossi dallo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, ultimissima soluzione del chipmaker statunitense. Il tutto è accompagnato da RAM LPDDR5X fino a 24 GB e da storage UFS 4.0 fino a 1 TB ed è raffreddato da un sistema GameCool 8. Si tratta di un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore e a conduzione, con un blocco di rame che passa attraverso la scheda madre e arriva fino alla cover posteriore; il calore viene trasferito all’esterno con la massima efficienza e in combinazione con la ventola AeroActive Cooler X (acquistabile a parte) è possibile avere un’esperienza completa a tutto tondo. La batteria è un’unità da 5.500 mAh con ricarica HyperCharge da 65W e il supporto alla ricarica wireless da 15W.

Crediti: ASUS

Il comparto fotografico dei ROG Phone 8 comprende un triplo modulo da 50 + 13 + 32 MP con un sensore principale IMX890 dotato di uno stabilizzatore cardanico ibrido a 6 assi (Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0), un ultra-grandagolare da 120° con lenti Free-form ed un teleobiettivo con zoom ottico 3X, lossless 5X e Hyper Clarity AI 10X, fino a 30X digitale (il tutto con stabilizzazione OIS). La selfie camera è un’unità da 32 MP con un obiettivo a 90°.

ROG Phone 8 – Scheda tecnica

dimensioni di 163,8 x 76,8 x 8,9 mm per un peso di 225 grammi

certificazione IP68

luci Aura LED

display AMOLED E6 LTPO a 12 bit da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 165 Hz , protezione Gorilla Glass Victus 2 e luminosità di picco fino a 2.500 nit

a da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Victus 2 e luminosità di picco fino a 2.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore e sistema a conduzione (GameCool 8)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.500 mAh con ricarica da 65W e wireless da 15W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 13 + 32 MP (f/1.9- 2.2-2.4) con IMX890 , OIS Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi, ultra-grandangolare da 120°, teleobiettivo 3x

(f/1.9- 2.2-2.4) con , OIS Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi, ultra-grandangolare da 120°, 3x selfie camera da 32 MP f/2.45 FOV 90°

f/2.45 FOV 90° Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, mini-jack da 3.5 mm

Android 14 sotto forma di ROG UI

ROG Phone 8 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 163,8 x 76,8 x 8,9 mm per un peso di 225 grammi

certificazione IP68

luci AniMe Vision (342 mini LED programmabili)

display AMOLED E6 LTPO a 12 bit da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 165 Hz , protezione Gorilla Glass Victus 2 e luminosità di picco fino a 2.500 nit

a da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Victus 2 e luminosità di picco fino a 2.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore e sistema a conduzione (GameCool 8)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.500 mAh con ricarica da 65W e wireless da 15W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 13 + 32 MP (f/1.9- 2.2-2.4) con IMX890 , OIS Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi, ultra-grandangolare da 120°, teleobiettivo 3x

(f/1.9- 2.2-2.4) con , OIS Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi, ultra-grandangolare da 120°, 3x selfie camera da 32 MP f/2.45 FOV 90°

f/2.45 FOV 90° Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, mini-jack da 3.5 mm

Android 14 sotto forma di ROG UI

ROG Phone 8 e 8 Pro – Prezzo e uscita

I nuovi ASUS ROG Phone 8 e 8 Pro sono stati lanciati al CES 2024 ma sono già disponibili anche in Italia al prezzo di partenza di 1.099,9€. Di seguito trovate tutte le configurazioni, seguite dai link all’acquisto.

ROG Phone 8 12/256 GB – 1.099,9€ 16/512 GB – 1.199,9€



ROG Phone 8 Pro 12/256 GB – 1.099,9€ 16/512 GB – 1.199,9€ 24 GB/1 TB – 1.499,9€ (solo store ufficiale)



