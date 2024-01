LG OLED T: il nuovo incredibile pannello wireless trasparente per la TV del futuro

Per inaugurare l’aperta del CES 2024 di Las Vegas, LG ha presentato al mondo il primo pannello OLED trasparente che sfrutta la tecnologia di trasmissione audio e video wireless per eliminare totalmente i cavi. Questo nuovo dispositivo si chiama LG OLED Signature T e sarà sicuramente una delle attrazioni principali della fiera per l’elettronica di consumo, dopo aver vinto già cinque premi, tra cui il prestigioso Innovation Awards e l’onorificenza Best of Innovation.

LG presenta al CES 2024 il primo pannello OLED trasparente al mondo

Crediti: LG

LG OLED Signature T è uno speciale televisore da 77″ con pannello completamente trasparente e wireless, che si integra nell’ambiente circostante come mai prima d’ora era stavo fatto da un dispositivo del genere. Tramite il Zero Connect Box, OLED T è totalmente priva di cavi e riceve le trasmissioni audio e video direttamente wireless, con la possibilità di montare il televisore a muro oppure tramite stand dedicato.

Il dispositivo è alimentato dal nuovo processore Alpha 11 AI che garantisce immagini in 4K e suono di alta qualità in qualsiasi occasione, mentre lo schermo può essere utilizzato sia in modalità trasparente che opaca con la funzionalità Always-On-Display che permette di utilizzare il televisore in modi alternativi rispetto alla classica visione dei contenuti multimediali.

LG OLED Signature T arriverà nel 2024, ma la compagnia coreana non ha ancora annunciato data di lancio e prezzo, che si preannuncia comunque molto alto. Un OLED da 77″, infatti, viene attualmente proposto per circa 5.000$: il prezzo quindi, data la tecnologia innovativa, potrebbe superare di gran lunga questa cifra.

