Il vero boom di Huawei sarà nei pieghevoli: previsioni altissime per il 2024

Il 2023 si è concluso come un anno piuttosto positivo per Huawei, che dopo un periodo nero successivo al ban statunitense sta avendo la sua prima vera ripresa. L’annata appena passata si è conclusa con incassi in salita del 9% per un totale di 100 miliardi di dollari, grazie anche agli ottimi risultati della serie Huawei Mate 60, e il 2024 sembra che non sarà da meno, specialmente nel settore degli smartphone pieghevoli.

Huawei vuole vendere tantissimi smartphone pieghevoli nel 2024

Le voci di corridoio che stanno circolando in rete parlano di come Huawei avrebbe stilato previsioni di mercato che stimerebbero 10 milioni di unità nell’ambito dei foldable nel corso di tutto il 2024, sulla base della quantità di componenti che l’azienda starebbe acquistando. Per avere un metro di paragone, nel 2023 Huawei ha toccato quota 2,3 milioni, mentre le vendite di tutti i produttori sommate assieme sono arrivate a circa 15/20 milioni.

Secondo le stime degli analisti, infatti, il 2024 dovrebbe registrare un’impennata dei pieghevoli, con vendite globali pari a oltre 30 milioni di unità. Merito di un fisiologico abbassamento dei prezzi ma anche e soprattutto della maggiore concorrenza, guidata anche da una Huawei che nel 2023 si è rivelato uno dei player più competitivi.

Se tutto andrà secondo i piani, le vendite di tutti gli smartphone Huawei, pieghevoli e non, dovrebbero alzarsi considerevolmente, anche alla luce delle indiscrezioni secondo cui starebbe preparando un ritorno Global in grande stile.

