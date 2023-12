2023 da record per i pieghevoli, ma Samsung sta perdendo il monopolio

Il Q3 2023 si è rivelato un trimestre record per le vendite di smartphone pieghevoli, fra il lancio di Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 e il crescente numero di proposte nel e dal mercato cinese, fra Huawei, Honor, Xiaomi, OPPO e vivo. Le vendite sono aumentate del +215% rispetto al Q2 e del +16% rispetto allo stesso trimestre del 2022, raggiungendo quota 7 milioni di unità, una crescita del +16% rispetto al precedente record del Q3 2022, che si concluse con vendite per 6,1 milioni.

I produttori di smartphone pieghevoli continuano a crescere nell’apprezzamento dei clienti

Le previsioni dicono che nel Q4 2023 le vendite dell’intero settore caleranno del -35% rispetto al Q3 ma rimarranno comunque più alte dell’anno passato, salendo del +47% raggiungendo 3,6 milioni di unità. Come sempre da quando esistono, Samsung è il brand più forte in Europa nel settore dei pieghevoli detenendo il 72% del settore, ma ha comunque registrato un calo del -86% rispetto all’anno precedente a causa della competizione, specialmente da parte di Huawei e Honor, rispettivamente al 9% e 8%.

Proprio a causa della rivalità dei brand cinesi, è previsto che Samsung passi dall’83% del Q4 2022 al 42% nel Q4 2023, anche a causa delle vendite inferiori del previsto per Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Al contrario, Huawei dovrebbe salire al 21% e Honor al 19%, con modelli quali Mate X5 e Magic V2 che dovrebbero imporsi come il secondo e il terzo modello più venduto dopo Z Flip 5, superando persino Z Fold 5.

Il 2023 dovrebbe così chiudersi con 15,8 milioni di pieghevoli venduti, con marchi come OPPO (OnePlus), Xiaomi, Motorola, Google e Tecno che non stanno a guardare, espandendo il catalogo di modelli che i consumatori hanno a disposizione per la propria scelta.

