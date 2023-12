Con questa coperta termica riscaldante direte addio al freddo: oggi a meno di 33€

L’inverno sta inesorabilmente arrivando e le temperature iniziano a scendere, causando ai più freddolosi non pochi disagi. Se anche voi soffrite il freddo e amate rimanere al caldo sotto la vostra coperta preferita, il prodotto che vi presentiamo in offerta oggi farà sicuramente al caso vostro: grazie ad un codice sconto, infatti, potete far vostra una coperta termica riscaldante a meno di 33€!

La coperta termica riscaldante di Banggood in offerta: approfittate subito del codice sconto!

La coperta termica riscaldante realizzata da Banggood è dotata di sette diverse zone di riscaldamento alimentate da una semplice power bank. Questa particolare coperta può anche essere indossata in diversi modi, proprio come illustrato anche nella nostra recensione: gli amanti delle mantelle potranno appoggiare questo indumento sulle spalle, mentre potrà essere utilizzato anche come smanicato aprendo le zip poste sul dorso per far passare le braccia.

Con tre diverse intensità di riscaldamento da 25, 35 e 45 gradi, questa coperta è la compagna ideale per affrontare le fredde giornate invernali a casa, con una morbidissima imbottitura che vi terrà comodi e caldi in ogni situazione. L’indumento può anche essere lavato in lavatrice, senza arrecare alcun tipo di danno alla griglia riscaldabile incorporata.

La coperta termica riscaldante è disponibile su Banggood al prezzo di 32.18€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre shop online ed è totalmente gratuita.

