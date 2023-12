BMAX B6 Pro è il mini PC da 225€ con i5, 16 GB di RAM e 512 GB SSD!

Oltre al modello B6 Power, la gamma di mini PC economici del brand cinese, ha visto anche il debutto di una soluzione ancora più economica (perfetta per chi ha un budget intorno sotto i 250€). BMAX MaxMini B6 Pro è l’ultima aggiunta alla serie ed ora è disponibile in offerta con un codice sconto dedicato (immancabile la spedizione EU gratuita) ad un prezzo davvero folle!

Codice sconto BMAX MaxMini B6 Pro: il nuovo mini PC che sta nel palmo della tua mano

Crediti: BMAX

Come da tradizione, anche BMAX MaxMini B6 Pro è un PC ultra-compatto: perfetto per una postazione desktop sobria e priva di ingombri, oppure da portare con sé senza sforzo (in caso di evenienza). Il mini PC è equipaggiato con un processore Intel Core i5 di 10 generazione (i5-1030NG7) accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR4X e 512 GB di storage SSD, con grafica Iris Xe. La connettività si affida al Bluetooth 4.2, Wi-Fi Dual Band, 3 porte USB, 2 ingressi HDMI 2.0, una porta Type-C ed una Ethernet. Il tutto è raffreddato da un sistema con ventola silenziosa e due piastre di rame per la dissipazione passiva del calore. Lato software è presente Windows 11 Pro, già attivato.

Crediti: BMAX

Il nuovo mini PC BMAX MaxMini B6 Pro è disponibile all’acquisto su Geekbuying: grazie al codice sconto dedicato il prezzo scende a soli 225€ e ovviamente non può mancare la spedizione gratis direttamente dall’Europa. In questo modo riceverete il vostro nuovo computer in tempi rapidi. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

