Ecco quanti anni ci vorranno per il primo iPhone a tutto schermo

Anche se la tecnologia viene già maneggiata da anni da compagnie come Samsung, ZTE, Nubia e Red Magic, Apple sta attendendo affinché la fotocamera sotto al display sia più affinata. In quel di Cupertino ci hanno abituati a dover aspettare prima che un’innovazione hardware venga resa disponibile, astenendosi alla corsa alle specifiche tipica delle aziende Android (specialmente in Cina). Nonostante esistano già smartphone di questo tipo, la cosiddetta Under Display Camera è tutto fuorché esente da difetti, con autoscatti dalla minore definizione e con dettagli meno nitidi rispetto a quelli realizzati con sensori tradizionali.

Apple, per il primo iPhone a tutto schermo bisognerà ancora attendere qualche anno

Come si vocifera in queste ore, saranno LG Display ed LG Innotek a fornire ad Apple la tecnologia necessaria, fra cui le lenti curve FreeForm, necessarie per ridurre le aberrazioni ottiche ma soprattutto compensare la minore luce in ingresso dovuta all’ostruzione dello schermo di fronte alla fotocamera. Anche perché servirà che funzioni adeguatamente il Face ID, mancando su iPhone un sensore d’impronte al contrario dei succitati brand Android che continuano a utilizzarlo.

LG Display ha dato via allo sviluppo della sua fotocamera sotto al display, con previsioni che parlano di un aumento della trasmissione luminosa del 20% nel 2023 e del 40% nel 2024. Da tempo, si dice che nel 2025 il Face ID sotto allo schermo debutterà su iPhone 17 Pro, pur mantenendo un foro per la selfie camera; per il primo melafonino veramente full screen bisognerebbe attendere il 2027 con iPhone 19 Pro e poi sull’intera gamma a partire da iPhone 20 nel 2028.

