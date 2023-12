L’elenco dei top di gamma di nuova generazione continua ad estendersi, anche se al momento si tratta di modelli disponibili solo in Cina. Nonostante ciò è già possibile acquistarli, anche con un occhio al risparmio. L’ultima aggiunta è disponibile fin da ora e ovviamente non manca un Coupon Esclusivo: ecco dove comprare Realme GT 5 Pro, il nuovo top di gamma con Snapdragon 8 Gen 3 ed un super teleobiettivo!

Realme GT 5 Pro: dove comprare il nuovo top di gamma con Snapdragon 8 Gen 3

Crediti: Realme

Fresco di lancio, il nuovo modello della gamma GT si discosta dal modello standard GT 5 con un design tutto nuovo e più elegante. Si respira un’aria premium, con ampio schermo AMOLED a 144 Hz (con la luminosità record da 4.500 nit), lo Snapdragon 8 Gen 3, la ricarica wireless (da 50W, è presente anche quella cablata da 100W) e non solo. La fotocamera principale è un sensore LYT-808 (nato dalla collaborazione tra OnePlus e Sony), supportato da un teleobiettivo con zoom a periscopio; quest’ultimo è un IMX890 da 50 MP, sensore di punta dei flagship della scorsa generazione. Per scoprire tutti i segreti del nuovo arrivato date un’occhiata al nostro approfondimento; invece, continuate a leggere per scoprire dove comprare Realme GT 5 Pro!

N.B. in basso trovate il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato della Realme UI 5.0 su base Android 14 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/28A – TDD-LTE: B34/38/39/40/41 5G: NR n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78.



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Realme GT 5 Pro.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le