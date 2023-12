Dopo la birra, anche i vestiti: Nothing Apparel, arriva Drop 1

Aggiornamento 07/12: arriva l’ufficialità, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

In quanto startup, Nothing ha tutto da dimostrare, e l’azienda di Carl Pei non è nuova a manovre che sanno più di marketing che di concretezza commerciale. Se da un lato la compagnia ha fatto il suo debutto nel mercato dell’elettronica con smartphone e gadget vari, dall’altro presenta di tanto in tanto prodotti più atipici. È successo di recente con il lancio della birra Nothing, e adesso lo vediamo confermato con Nothing Apparel e la presentazione del Drop 1.

Nothing Apparel: l’azienda di Carl Pei debutta nel mercato dell’abbigliamento

Drop 1 of Nothing Apparel honours our founding design principle: transparency.



Taking inspiration from our product hardware and classic factory wear, we bring you the Transparent Labcoat and Cap. pic.twitter.com/3rqbnD9oWz — Nothing (@nothing) December 7, 2023

Ecco quanto afferma Nothing:

“Nothing Apparel è un uniforme per i designers e gli ingegneri. I creatori. Chiunque voglia realizzare qualcosa di nuovo. Ispirata al nostro hardware, al nostro amore per la trasparenza e alla nostra inconfondibile identità visiva, questa è la filosofia del design di Nothing in forma tessile.“

Ancora una volta, Nothing ha collaborato con il team di Teenage Engineering per realizzare “un abbigliamento da lavoro che vogliamo indossare anche quando il lavoro è finito“.

Nothing Apparel è una linea di capi d’abbigliamento di qualità progettati per resistere nel tempo, di cui per il momento fanno parte due modelli: Nothing Labcoat, il camice da laboratorio trasparente che “incarna i principi di design ispiratori di Nothing” ispirato “agli stabilimenti IBM degli anni ’70“, e il berretto trasparente Nothing Cap, ma in futuro ci saranno anche cappotti, pantaloni, zaini e altro ancora.

Come ogni manovra di marketing, Nothing Apparel ha un lancio limitato: dopo l’anteprima privata di Londra e una selezione limitata di capi in vendita al Dover Street Market, sono adesso acquistabili sullo store ufficiale al costo di 199€ (Labcoat) e 40€ (Cap).

