Meizu MYVU AR Glasses: svelato il prezzo degli occhiali AR

Aggiornamento 07/12: gli occhiali AR di Meizu sono disponibili all’acquisto, trovate il prezzo nell’articolo.

La presentazione della Flyme AR l’aveva anticipato: mi riferisco alla presentazione ufficiale dei MYVU AR Glasses, quelli che a tutti gli effetti sono i primi occhiali in realtà aumentata dell’azienda cinese. L’annuncio è ovviamente arrivato in occasione del lancio di Meizu 21, il nuovo top di gamma basato su Snapdragon 8 Gen 3.

Meizu MYVU AR Glasses sono i primi occhiali in relatà aumentata della compagnia

Crediti: Meizu

Meizu MYVU AR Glasses sono stati realizzati nel corso di tre anni in collaborazione col team che si è occupato di creare il look di Meizu 20 INFINITY, adottando un design alla moda, leggero in alluminio-magnesio di tipo aeronautico e con aggancio magnetico per attaccare lenti da sole, per un peso di soli 71 grammi.

Con dimensioni di soli 0,4 cm³ (più piccolo di una moneta da 1 CNY), quello degli occhiali di Meizu viene indicato come il proiettore Micro LED più piccolo al mondo, perlomeno a livello consumer. La compagnia ha investito una grossa quantità di denaro per personalizzare lo schermo adoperato, utilizzando macchinari fotolitografici per costruirlo in un formato particolarmente miniaturizzato a livello di microchip.

È un display di alta qualità, con 6.000 PPI di densità, 1.100 nits di luminosità per occhio, 16,77 milioni di colori, contrasto di 100.000:1 e un consumo di 300 mW. La proiezione avviene tramite una lente a guida d’onda luminosa con diffrazione in resina per aumentare la trasmissione della luce e resistere meglio a graffi e cadute.

Viste le dimensioni compatte, questi Meizu MYVU AR Glasses sono alimentati dallo Snapdragon W5 Gen 1 e vanno utilizzati in accoppiata con lo smartphone, sfruttando le capacità della piattaforma di interconnessione Flyme Link e il succitato software Flyme AR. L’autonomia si attesta sulle 8 ore, mentre l’interazione avviene anche tramite l’anello MYVU, costruito in acciaio inox e ceramica da 17 e 22 mm con certificazione IPX7, oltre che toccando l’asta dell’occhiale o utilizzando comandi vocali o l’app da telefono.

Grazie anche alla presenza di speaker audio, con gli occhiali AR di Meizu è possibile fare e ricevere chiamate, inviare messaggi, consultare il calendario, navigare nelle mappe, ascoltare musica, guardare video e app come TikTok e così via. Meizu MYVU AR Glasses sono disponibili in Cina al prezzo di 2.499 CNY, circa 325€; un lotto verrà fornito a 520 tester per un periodo limitato, in vista di una commercializzazione su più ampia scala, anche se non ci aspettiamo che usciranno fuori dai confini nazionali.

