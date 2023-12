Cibi salutari pronti in pochi minuti con questa friggitrice ad aria: oggi a meno di 50€

Negli ultimi anni ha preso sempre più piede la moda di sostituire il forno e il microonde con la friggitrice ad aria: un particolare elettrodomestico in grado di cucinare e preparare cibi senza l’ausilio di olio. Grazie a questi dispositivi è possibile ottenere cibi più salutari, ad un prezzo anche abbastanza contenuto: Cafago, per esempio, oggi offre un’ottima friggitrice con uno sconto eccezionale.

La friggitrice ad aria di Cafago oggi in sconto: capienza da 5.5 Litri e display LCD touch

Crediti: Cafago

Questa friggitrice ad aria ha una capienza di 5.5 litri ed una potenza di ben 1300W con riscaldamento tubolare a 360°. Il dispositivo può essere controllato tramite il display LCD touch-screen posizionato sulla parte frontale, dal quale è possibile scegliere la modalità di cottura, la temperatura e il tempo.

Grazie al cestello di grandi dimensioni, questa friggitrice ad aria è ideale anche per famiglie numerose, in grado di soddisfare le esigenze anche di 6 persone contemporaneamente. Il dispositivo è anche molto sicuro perché prevedere la funzione di spegnimento automatico nel caso in cui venga estratto il cestello mentre la friggitrice è in funzione.

La friggitrice ad aria è disponibile su Cafago al prezzo di 48.39€ invece di 165.99€ grazie all’offerta lampo con sconto del 71%. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

